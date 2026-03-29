La procesión de la Humildad de Cáceres, con salida a las 15:40 horas, mantiene su recorrido tradicional desde El Vivero hasta San Juan

La Procesión de la Humildad sale esta tarde en Cáceres a las 15:40 horas desde la parroquia del Beato Marcelo Spínola, en el barrio de El Vivero, y vuelve a colocar a esta cofradía entre los grandes focos del Domingo de Ramos cacereño. La salida, a cargo de la Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad en su Prendimiento y María Santísima del Dulce Nombre y Esperanza, mantiene uno de los recorridos más extensos de la jornada y vuelve a conectar el barrio con el centro de la ciudad en una estación de penitencia que se ha consolidado en pocos años dentro de la Semana Santa de Cáceres.

Se trata de una de las procesiones más jóvenes de Cáceres

La historia de la cofradía explica buena parte de su personalidad. La hermandad nace tras la Semana Santa de 2007, cuando un grupo de cofrades decide impulsar una corporación de barrio vinculada al Beato Marcelo Spínola y al entorno de El Vivero, lejos del centro tradicionalmente saturado. Desde el principio apuesta por una fórmula distinta en la ciudad: que las imágenes sean portadas por hermanos costaleros al estilo andaluz. En febrero de 2008 queda erigida la hermandad, y ese mismo año realiza su primer ensayo con costaleros por las calles del barrio, algo que la propia corporación presenta como inédito hasta entonces en la Semana Santa cacereña. La primera estación de penitencia llega en abril de 2009, ya con la imagen del Señor bendecida y en la calle.

El crecimiento de la cofradía ha sido progresivo y muy ligado al desarrollo del misterio del Prendimiento. La imagen titular, Nuestro Padre Jesús de la Humildad, fue encargada en 2007 al imaginero sevillano Antonio Jesús Dubé Herdugo y bendecida en octubre de 2008. Más tarde se incorporan la titular mariana, María Santísima del Dulce Nombre, y después las imágenes secundarias que completan el paso: el centurión romano, el sumo sacerdote, Judas, San Juan y San Pedro. En 2018, coincidiendo con el décimo aniversario del reconocimiento oficial de la hermandad, la cofradía fija su estación de penitencia en la tarde del Domingo de Ramos y se marca el objetivo de llegar hasta San Juan, donde hoy sigue realizando su estación penitencial.

La procesión de este año mantiene el mismo esquema general, aunque llega con algunos estrenos. La principal novedad es una nueva parihuela, la estructura interior del paso, realizada en Sevilla y destinada a sustituir a la anterior. A ello se suma una ligera elevación del conjunto, lo que ha obligado a estrenar también nuevos faldones de terciopelo burdeos. Según la información difundida estos días, Jesús de la Humildad estrena además una nueva túnica y San Pedro incorpora un nuevo nimbo. Son cambios que no alteran la esencia del cortejo, pero sí su imagen final en la calle.

Hay cuatro paradas relevantes en la procesión

El recorrido de esta tarde partirá del Beato Spínola y avanzará por Gredos, Ordesa, glorieta Manuel Domínguez Lucero, Ruta de la Plata, Virgen de Guadalupe, Santa Joaquina de Vedruna, San Pedro de Alcántara, avenida de España, Fuente Luminosa, San Antón, San Pedro y plaza de San Juan. Allí está prevista la estación de penitencia, para regresar después por Roso de Luna, Donoso Cortés, San Pedro, San Antón, avenida de España, Fuente Luminosa, San Pedro de Alcántara, Santa Joaquina de Vedruna, Virgen de Guadalupe, Ruta de la Plata, glorieta Manuel Domínguez Lucero, Ordesa y Gredos hasta su sede canónica. La recogida está fijada en torno a las 22.00 horas.

Galería | Así es la Hermandad de la Humildad, del Vivero / Pablo Parra

Dentro de ese trazado, hay varios puntos especialmente recomendables para verla. La salida en El Vivero conserva el valor añadido de ser una procesión de barrio, muy pegada a su entorno natural. Después, el paso por la avenida de España y la Fuente Luminosa ofrece una visión más abierta del cortejo y de su forma de andar. Y la llegada a la plaza de San Juan, por su significado penitencial y por la concentración de público, vuelve a ser uno de los lugares más intensos del recorrido. Esta recomendación se apoya en la configuración del itinerario oficial y en la propia lógica visual de la procesión.

La Humildad vuelve así a poner en la calle una de las procesiones más jóvenes de la Semana Santa cacereña, pero también una de las que ha construido una identidad más definida en menos tiempo. Barrio, costal, misterio del Prendimiento y estación en San Juan son ya parte de un sello propio que esta tarde volverá a verse en las calles de Cáceres.