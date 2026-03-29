Cáceres se prepara para la Procesión del Silencio: el palio de la Virgen y un recorrido con novedades este Domingo de Ramos

La Procesión del Silencio volverá a recorrer este Domingo de Ramos las calles de Cáceres con una de las principales novedades estéticas de la Semana Santa local: la nueva imagen del palio de la Virgen de la Misericordia, que este año mostrará por primera vez su cara de terciopelo rojo con apliques dorados. La salida, organizada por la Pontificia y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Misericordia, está prevista a las 19:00 horas desde la iglesia de Santiago, dentro de una de las procesiones más elegantes y recogidas del arranque pasional en la ciudad.

Esta procesión añade un contrapunto sobrio al Domingo de Ramos

El mayordomo de la cofradía, Eloy Remedios, explica que el palio ya se estrenó en la Procesión Magna Mariana de la Virgen de la Montaña, aunque entonces salió con su versión dorada. Al tratarse de una pieza reversible, este año la hermandad decide "mostrar la otra cara de las bambalinas", hasta ahora desconocida para el público. A ese cambio se suman nuevos detalles bordados y ornamentales, entre ellos estrellas, un escudo de Cáceres bordado con perlas en relieve, la Cruz de Santiago y varias inscripciones de Ave María, que podrán verse por primera vez en la calle.

Junto a esa novedad, la cofradía introduce también un pequeño ajuste en el itinerario para "aliviar la dureza del recorrido para los hermanos". Pese a ello, la Procesión del Silencio mantiene su trazado esencial y volverá a pasar por algunos de los lugares más emblemáticos del casco antiguo y del centro urbano. El cortejo sale de Santiago y avanza por Godoy, Zapatería, plaza del Duque, Gabriel y Galán, Plaza Mayor, Gran Vía, plaza de San Juan, Pintores, General Ezponda, Santo Domingo, Andrada, Ríos Verdes, Margallo y Sancti Espíritu, antes de regresar al templo de origen. La guía oficial de la Semana Santa cacereña sitúa además entre sus pasos el Señor Camino del Calvario, Nuestra Señora de la Misericordia y el Santísimo Cristo de los Milagros, una imagen muy ligada a la historia de la corporación.

La presencia de esta procesión en la tarde del Domingo de Ramos añade un contrapunto sobrio a una jornada que en Cáceres arranca por la mañana con la Burrina, la procesión de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La simbología de los ramos y palmas bendecidos en esta fecha remite precisamente a ese episodio evangélico, la llegada de Cristo a Jerusalén recibido con alegría por la multitud. La tradición cristiana interpreta las palmas como signo de victoria y adhesión a Cristo, mientras que las ramas de olivo se asocian a la paz y a la reconciliación. Esa carga simbólica convierte el Domingo de Ramos en una jornada de celebración, pero también en la puerta de entrada a los días más intensos de la Semana Santa.

Esta edición tiene un tono especialmente íntimo

En ese contexto, la Procesión del Silencio representa otro registro dentro de la misma jornada, menos festivo, más penitencial y muy ligado al recogimiento. También ahí se entiende mejor el peso de la propia cofradía. La hermandad del Nazareno de Cáceres hunde sus raíces en 1464, cuando nace bajo la advocación de Nuestra Señora de la Misericordia. En 1609, con la incorporación de la talla de Jesús Nazareno, pasa a reforzar esa devoción y termina consolidándose como una de las corporaciones históricas de la ciudad. Desde entonces, la cofradía ha mantenido un papel central en la vida religiosa cacereña, con dos grandes momentos procesionales que se establecen en esta salida del Domingo de Ramos y la conocida Madrugada del Viernes Santo.

Un recorrido por la Cofradía del Nazareno, la más antigua de Cáceres / Pablo Parra

Remedios reconoce que la jornada de mañana se vive con "una mezcla de responsabilidad, emoción y tensión interna". La procesión moviliza un importante número de hermanos, con varios turnos de carga, mantillas y acompañamiento musical, de modo que "cualquier detalle requiere una atención extrema". A esa presión se suma este año una carga emocional especial, al tratarse posiblemente de su última salida en el cargo y al llegar la cita pocos meses después de la muerte de su padre. Todo ello da a esta edición un tono especialmente íntimo dentro de una procesión que, por sí misma, ya tiene una fuerte personalidad.

Con la nueva imagen del palio, un recorrido ligeramente ajustado y el mismo espíritu de siempre, la Procesión del Silencio volverá así a ocupar su sitio propio en el Domingo de Ramos cacereño. Mientras por la mañana la ciudad levanta palmas y ramos para acompañar a Jesús en su entrada en Jerusalén, por la tarde la cofradía del Nazareno propone otra forma de vivir el inicio de la Semana Santa, desde la sobriedad, la música, el detalle y el recogimiento.