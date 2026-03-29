Sánchez Adalid abre en Cáceres 'Tres halcones para Tamerlán': "A veces nos creamos miedos que nos impiden vivir el presente"

Jesús Sánchez Adalid (Villanueva de la Serena, Badajoz, 1962) regresa con 'Tres halcones para Tamerlán', una novela de viaje, asombro y conocimiento que mira hacia Oriente sin dejar de escuchar el rumor del Guadiana. En esta entrevista realizada en el Chalet de los Málaga, sede institucional de Cajalmendralejo en Cáceres, el escritor y sacerdote reflexiona sobre la vocación, la fe, la luz, el miedo y esa forma de mirar la vida con el alma abierta a la sorpresa.

-Somos hijos del Guadiana.

-Somos hijos de Dios. Del Guadiana son hijos los ánades y los patos, que le dieron el nombre, los peces.. Pero, en cierto modo, estos grandes ríos facilitan mucho la confluencia de culturas. Por lo tanto, el que hayan estado ahí romanos, árabes, visigodos, y después todo lo que vino detrás, nos configura bastante. En ese sentido, pues sí, somos hijos de las culturas del Guadiana.

-¿Qué es entregarse a la luz del sol de Dios?

-Esto es muy platónico. Nosotros hemos tomado, para poder explicar el cristianismo, muchas de las formas de la cultura clásica. Y la luz tiene una gran simbología. Es el encuentro con la verdad. Es el encuentro con la iluminación, con la verdad sobre ti mismo. Y también con el amor. Y en ese sentido, el símbolo del sol y de la luz es muy representativo para la espiritualidad.

-Usted recibió la llamada.

-La llamada no es una llamada física por teléfono. Ni te aparecen unos angelitos y te comunican nada. Es una interpretación de tu vida, de tu persona, que la tienes que hacer en clave de eso, de propósito. Ves que no te llena lo que estás haciendo. Yo tuve suerte. Estudié una carrera aquí en Cáceres, que me facilitó después tener un ejercicio profesional de dos años como juez. Y entoncesdescubrí que ese no era mi camino, que había otro. Luego tuve que hacer un discernimiento para comprender qué camino era en sí. Y más tarde descubrí que era el sacerdocio.

-'Los domingos' es una película que hay que ver.

-No la he visto. Pero me han hablado muy bien de ella. Sí, hay que verla.

-Habla de la vocación, de entregarse a Dios dentro de un convento.

-Se puede hablar de la vocación en general. No hay que meterse en un convento para obedecer a tu llamada o a tu propósito. Hay muchas formas, hay muchas maneras. Este año hemos tenido una sorpresa cuando nuevamente ha aumentado la vocación al sacerdocio por segundo año consecutivo. Eso significa que no estamos perdiendo vocaciones, que estamos ganando vocaciones en lo que llaman la Generación Z. Esto es un misterio, pero hace referencia también a que la cosa no es nuestra. La cosa es de Dios, Y Él hace lo que quiere. El espíritu sopla donde quiere y como quiere, dice Cristo. Y en la época de mayor escándalo, porque mira que hemos tenido escándalos en la iglesia y seguimos teniendo, pues nos encontramos con la sorpresa de que bastantes jóvenes hoy están diciendo que sí, que quieren ser sacerdotes.

Adalid firmando el libro en la sede institucional de Cajalmendralejo. / Carlos Gil

-"No se afanen por el día de mañana", palabra de Dios según San Mateo.

-Son las palabras que le dijo Jesús a sus discípulos. Sirven, como todo el Evangelio, hasta el día de hoy. Es lógico que estemos preocupados por el porvenir, porque queremos estar seguros y tenemos miedo de perder nuestra seguridad. Pero Jesús nos dice que hay que vivir la vida, que tú no puedes estar sufriendo ahora por algo que desconoces. Y a veces nos creamos miedos y sombras que nos impiden vivir el presente con la intensidad que requiere. Y vivimos entre miedos, dudas y suposiciones de cosas que igual ni siquiera van a llegar. Y aunque sean cosas que se van a avecinar y que las tenemos ahí cerca y que son un peligro inminente, pues aún así debemos vivir con confianza y con esperanza.

El viaje novelístico

-Describa su viaje deslumbrante a Constantinopla.

-He ido a Constantinopla como puerta del Oriente, porque he ido varias veces, pero en este último viaje no iba a Constantinopla, era un lugar de paso. Realmente donde iba era a Uzbekistán, para seguir el viaje de Ruy González de Clavijo, que es el que se narra en esta novela, pero había que pasar por Constantinopla. Constantinopla en aquel tiempo, en 1403, que es cuando tiene lugar el acontecimiento de esta novela, era ya un lugar decadente que estaba a punto de sucumbir, le quedaban cuarenta años apenas, para venirse abajo todo lo que quedaba del Imperio Romano o Bizantino, por la amenaza del Imperio Otomano, cuyo objetivo era ocupar el espacio físico que había pertenecido al Imperio Romano. Pero aún así sigue siendo una ciudad deslumbrante, absolutamente maravillosa, por la liturgia, por los aromas, por las formas, por la arquitectura única en el mundo. La Basílica de Santa Sofía ya estaba totalmente en pie, tal y como la conocemos hoy día. El Bósforo, el tránsito entre Oriente y Occidente, los mercados, los zocos, en fin, todo lo que conforma y lo que fue Constantinopla.

Fotogalería | Entrevista con Jesús Sánchez Adalid / Carlos Gil

-¿Cómo se aprende a mirar la vida con otros ojos?

-La vida, como decía la canción, la vida te da sorpresas. Hay que dejarse sorprender. Si tú no eres capaz de abrir tu alma y de mirar largo, un poco largo, esperando a que vaya a venir algo bueno, tienes una vida mezquina y pobre.

-Dice Trump que él ha triunfado porque se ha dejado guiar por el instinto y por la lógica. ¿Qué similitudes hay entre Trump y el protagonista de su libro?

-Algunas de las cosas que ha hecho Trump no tienen lógica ninguna. No sé por qué utiliza esa palabra. Yo no he visto un hombre más desenfrenado y más irracional que Trump. Entonces, yo no veo la lógica ahí, la verdad. El protagonista de mi novela es un joven que emprende un viaje. Cuando sale es apenas un muchacho de 17 años y cuando regresa es un hombre ya hecho y derecho. No solo porque haya pasado más de tres años viajando por lugares que no podían ni soñar, ni imaginar nunca que iba a conocer, sino porque todo el viaje es un descubrimiento de mundos, de culturas, de personas diferentes, tradiciones, religiones. El miedo también enseña mucho. Es un transitar por mares, puertos, montañas, desiertos, ciudades, pueblos diferentes, fortalezas y finalmente Samarkanda. Y es un viaje con regreso. Van sin saber si van a volver, pero después vuelven otra vez a su tierra. Ya lleva un equipaje intelectual porque nada te enseña más que viajar.

-Y ahora que tenemos aquí delante de nosotros a Jesús Sánchez Adalid, me gustaría preguntarle cómo ve el gobierno o el futuro gobierno de Extremadura.

-Pues yo lo que desearía es que se pongan de acuerdo, pero que se pongan de acuerdo todos y que no se tiren los trastos a la cabeza. Porque la gente de la calle no está pendiente de esas cosas, está pendiente de otras cosas, que es el día a día. Entonces lo que les pedimos es que hagan un ejercicio de cordura y de racionalidad y que eviten sobre todo el conflicto y la polarización.