Sara Cabrera, frutera y 13 horas de trabajo diario en Cáceres: "Cuando alguien quiere hacerse autónomo, le digo que no, que no le merece la pena"

Sara Cabrera lleva casi cuatro décadas trabajando en una frutería en Cáceres. Llegó desde un pueblo de Córdoba, de Hornachuelos, cerca del Cabril, una de las localidades con mayor término municipal de España porque linda con la provincia de Badajoz. Se asentó en la capital después de casarse con un cacereño y, desde entonces, ha construido una vida marcada por el trabajo autónomo, largas jornadas y una relación estrecha con su clientela.

Sara Cabrera no aparece en los titulares ni ocupa cargos públicos, pero lleva casi cuatro décadas formando parte de la vida diaria de Cáceres. Desde su frutería, ha construido una red invisible de relaciones que explican, mejor que cualquier dato, cómo es el alma de un barrio. La cordobesa se cruzó con Extremadura al casarse con un cacereño. Desde entonces, Cáceres es su casa. "Me encantó, es una ciudad muy tranquila, con gente muy amable", ha señalado.

Su llegada forma parte de ese flujo silencioso de personas que han contribuido a construir la identidad social de la ciudad. Un perfil habitual en la ciudad, donde muchas historias personales se entrelazan con el arraigo. 8 años detrás de un mostrador. Su trayectoria laboral se resume con una frase directa: "trabajar, trabajar y trabajar". Sara lleva 38 años en el comercio de barrio, siempre en la Ronda del Carmen y después en su actual local, muy amplio, que tiene entrada por la propia Ronda del Carmen y por la paralela Reyes Huertas.

La venta directa

Comenzó en tareas administrativas, pero pronto encontró su lugar en la venta directa. Hoy regenta una frutería donde ofrece fruta, pan de pueblo y dulces artesanos. Un negocio que ha evolucionado con el tiempo, pero que mantiene la esencia del trato cercano. La otra cara de esa constancia es la exigencia diaria. Sara trabaja jornadas de hasta 12 o 13 horas, sin apenas descanso. "Nosotros no tenemos días hábiles", explica mientras ordena las cajas, elimina la fruta defectuosa y prepara sus mostradores como primores recién salidos de los bancales.

El contexto económico tampoco ayuda. "Ganamos menos y pagamos más", resume al hablar del aumento del coste de la vida y de los productos. Una situación que afecta especialmente a los pequeños autónomos. Su experiencia es tan clara como contundente: "Cuando alguien quiere hacerse autónomo, le digo que no, que no le merece la pena". Y es que los autónomos atraviesan un momento de creciente dificultad marcado por el aumento de costes, la reducción de márgenes y unas condiciones laborales exigentes. El pequeño comercio, especialmente en ciudades como Cáceres, refleja una realidad que combina resistencia y desgaste.

Fotogalería | El alma de Frutería Sara de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

El trabajo autónomo, muy vinculado al comercio de proximidad, se enfrenta a un contexto en el que los gastos fijos no dejan de aumentar. Alquileres, suministros y costes de producto han experimentado subidas continuadas en los últimos años. Esta situación genera un desequilibrio cada vez más evidente: los negocios intentan mantener precios competitivos para no perder clientela, pero ven cómo sus márgenes se reducen. El resultado es una ecuación difícil de sostener en el tiempo, especialmente para pequeños establecimientos.

Pero hay algo que sostiene el negocio más allá de los números: las personas. La clientela de Sara no es solo clientela. "La mayoría son amigos", afirma. Y es que en su tienda se compra, pero también se habla, se comparte y se acompaña. "Aquí se hace de todo: nos reímos, hablamos, lloramos". Esa dimensión convierte el comercio en un espacio social clave, especialmente en ciudades como Cáceres.

Los aristócratas invisibles

Historias como la de Sara Cabrera dan sentido a una sección como "Aristócratas de la calle": personas anónimas que, sin reconocimiento público, dan sentido a la vida cotidiana. Son quienes abren cada día su negocio, quienes conocen a sus vecinos por su nombre y quienes convierten una compra en una conversación. En un contexto de cambios económicos y sociales, su papel sigue siendo esencial.

Sara no se define como ejemplo de nada, pero su trayectoria lo es. Una vida entera dedicada al trabajo y a las personas, sin focos, pero con una presencia constante que forma parte del paisaje humano de Cáceres.