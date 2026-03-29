Un viaje a la 'Scala de Milán' sin salir de Cáceres: cien años del Gran Teatro

El Gran Teatro de Cáceres no es solo un edificio. Es, sobre todo, un hilo conductor que permite recorrer cien años de historia de la ciudad. Desde su inauguración hasta hoy ha sido testigo de cambios políticos, sociales y culturales, pero también protagonista de ellos, adaptándose a cada época sin perder su sentido original: ser un espacio de referencia para la cultura.

Una de las voces que mejor conoce la trayectoria de este emblemático lugar es la del historiador, archivero jubilado y cronista oficial de Cáceres, Fernando Jiménez Berrocal, quien recuerda que el teatro nació en un momento en el que la ciudad "carecía de espacios dignos para las artes escénicas, la música y los actos cívicos".

A comienzos del siglo XX, explica, los viejos teatros se encontraban en un estado muy deteriorado, lo que impulsó a un grupo de ciudadanos —procedentes de la aristocracia, el comercio, la administración y otros ámbitos— a promover la creación de la Sociedad del Teatro de Cáceres. La entidad, formada por unos 95 accionistas, logró reunir un capital de 125.000 pesetas con el objetivo de adquirir un solar y levantar un recinto moderno que dignificara la actividad escénica en la capital cacereña.

Sin embargo, el proyecto sufrió un importante revés cuando la sociedad quebró en torno a 1915 y el inmueble quedó reducido a cuatro paredes. Hubo que esperar hasta los años veinte para retomar la iniciativa, ya en un contexto de crecimiento urbano en torno a la calle San Antón, que culminó con la inauguración del Gran Teatro el 23 de abril de 1926, tras más de dos décadas de gestiones.

Testigo del siglo XX

En estos cien años ha atravesado los grandes periodos históricos del pasado siglo. "Nació durante la dictadura de Primo de Rivera, conoció los años de la Segunda República y, en la Guerra Civil, fue cedido a las autoridades militares, llegando incluso a albergar tropas en su interior", señala Jiménez Berrocal.

Tras el conflicto, el edificio quedó en mal estado, pero fue rehabilitado y retomó su actividad en la década de los cuarenta como cine y teatro, consolidándose como un espacio polivalente al servicio de la ciudadanía. "También vivió, por tanto, la posguerra y la dictadura franquista", apunta.

En 1986, la administración regional adquirió el inmueble y promovió una profunda reforma que dio lugar a la imagen actual. Desde 1992, forma parte de la Red de Teatros de Extremadura y acoge gran parte de las actividades culturales más destacadas que se celebran en la ciudad, hasta el punto de que, según el cronista oficial, "hoy no sería posible entender la vida cultural de Cáceres sin la existencia de este teatro centenario".

Patrimonio intacto

La construcción del edificio contó con la intervención de dos arquitectos. En una primera fase, Rufino Rodríguez Montano concibió el proyecto y definió su diseño exterior, inspirado en el modelo de la Scala de Milán aunque adaptado a las dimensiones y posibilidades de la ciudad. Ya en los años veinte, el arquitecto municipal Ángel Pérez Rodríguez fue el encargado de culminar la obra.

A pesar del paso del tiempo, la estructura del teatro se ha mantenido prácticamente intacta, más allá de pequeñas reformas necesarias para su conservación. Una continuidad que ha servido para reforzar su carácter como espacio de memoria colectiva. Se trata, además, de un inmueble "protegido, singular y único" dentro del patrimonio arquitectónico de la ciudad. El teatro ha vivido la transición del cine mudo al sonoro, del blanco y negro al color, y la evolución de las libertades creativas, tras atravesar etapas de censura y otras de mayor apertura en el ámbito cultural.

Por sus butacas han pasado varias generaciones de cacereños, desde quienes acudían al cine en su infancia hasta quienes han presenciado actuaciones de grandes figuras de la música y la escena, con artistas de renombre y tonadilleras de la época como Antonio Molina, Juanito Valderrama, Marifé de Triana o Juanita Reina.

Mirada al futuro

A las puertas de su centenario, el Gran Teatro no solo mira al pasado, sino también al presente y al futuro. Desde la dirección actual, asumida a finales de 2023 por Marisa Caldera, se han impulsado nuevas líneas de programación adaptadas a las demandas de la ciudadanía y orientadas a acercar el teatro a nuevos espectadores.

Entre las principales novedades, destaca la iniciativa de "abrir las ventanas al público", una propuesta con una gran acogida, así como la creación de formatos y ciclos musicales como ‘Los Jueves al Son’, pensados para dar cabida a grupos emergentes extremeños. También se han celebrado musicales en entornos al aire libre y se han recuperado géneros ausentes durante años, como la ópera o la zarzuela.

En esa línea, Caldera reivindica el trabajo de todo el equipo y fija como objetivo seguir ampliando su alcance y atraer público joven sin renunciar a la identidad del espacio, manteniéndolo como lo que es, un referente cultural vivo.