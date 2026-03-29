Las zonas más destacadas del recorrido de la Procesión del Amor están "muy pegadas al corazón monumental de Cáceres"

La Procesión de las Penas vuelve a recorrer esta tarde las calles de Cáceres sin grandes novedades externas, pero con la misma carga emocional que la ha convertido en una de las citas reconocibles del Domingo de Ramos. La salida está prevista a las 19:00 horas desde la capilla del Colegio San José, con regreso al mismo punto en torno a las 23:00 horas, dentro del calendario oficial de una Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional. La procesión pertenece a la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Amor, Señor de las Penas y Nuestra Señora de la Caridad, una de las cofradías que mejor ha consolidado su personalidad propia en las últimas décadas.

Se trata de una procesión de tono serio, silencioso y meditativo

La mayordoma de la cofradía, Consoli Palacios, deja claro que este año no habrá cambios visibles en el paso del Señor de las Penas. El itinerario, el horario y el esquema general se mantienen como en años anteriores. La corporación apuesta así por la continuidad en una salida que conserva intacta su fisonomía y su tono de recogimiento, muy reconocible para quienes la siguen cada año.

El cortejo mantiene así el recorrido habitual por algunas de las zonas más características del casco histórico y del centro urbano. Parte de la capilla del Colegio San José y continúa por Santa Gertrudis, Barrio Nuevo, plaza de la Concepción, Santo Domingo, Andrada, Ríos Verdes, Margallo, Sancti Spiritu, plaza del Duque, Gabriel y Galán, Plaza Mayor, General Ezponda, plaza de la Concepción, Zurbarán y San José, antes de regresar a su sede. Dentro de ese trazado, Palacios señala como puntos especialmente emotivos la plaza de Santo Domingo, el paso por la estrecha calle junto a la antigua imprenta Tomás Rodríguez y la estampa de la procesión con la torre de Bujaco al fondo. El itinerario oficial confirma además que se trata de una salida "muy pegada al corazón monumental de la ciudad".

La procesión se articula en torno a dos pasos, Dolorosa Esperanza ante la Caridad del Padre y Señor de las Penas, acompañados por la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo del Humilladero. El hábito de la cofradía, con túnica color hueso, verduguillo y cíngulo morado, refuerza la sobriedad visual de un cortejo que no busca el gran despliegue, sino una expresión más contenida del dolor y la penitencia. También ahí está buena parte de su simbología, el Señor de las Penas remite al peso físico y espiritual del camino hacia la Pasión, mientras la Dolorosa sitúa el acento en la compasión y en la presencia de María junto al sufrimiento del Hijo. Es una procesión de tono serio, silencioso y muy meditativo, más cercana al recogimiento que a la exuberancia.

Desde la cofradía esperan la salida con "una mezcla de nervios y emoción"

La historia de la hermandad ayuda a entender esa identidad. La Cofradía del Amor se funda en 1989, según la guía oficial de la Semana Santa cacereña, y desde entonces ha ido construyendo un lugar propio dentro del panorama cofrade de la ciudad. Aunque es una corporación relativamente joven frente a otras hermandades históricas, su presencia en el Domingo de Ramos y también en el Jueves Santo, con la Procesión del Amor, la ha convertido en una de las referencias ya asentadas del calendario local.

Galería | Así es la Cofradía del Amor del colegio San José de Cáceres / Pablo Parra

La mayordoma resume las sensaciones previas con una mezcla de "nervios, emoción y un sentimiento profundo difícil de describir". En su visión, la procesión no se prepara solo cuando se acerca la Semana Santa, sino "durante todo el año", de modo que ver llegar por fin "su día" concentra meses de trabajo, organización y espera. Esa idea de esfuerzo acumulado explica por qué, incluso sin estrenos visibles, la cita de esta tarde se vive dentro de la hermandad con una intensidad especial.

La Procesión de las Penas mantiene así una fórmula que no necesita grandes novedades para conservar su fuerza. La sobriedad del hábito, la seriedad de sus imágenes, el paso por calles estrechas y la carga emocional con la que la vive la cofradía vuelven a situarla entre las salidas más sentidas del Domingo de Ramos cacereño. Y lo hace desde una identidad clara, la de una hermandad joven, pero ya plenamente reconocible dentro de la Semana Santa de la ciudad.