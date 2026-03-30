Absuelven al exjefe de la Policía Local de Cáceres Benedicto Cacho por el caso de la filtración del examen de la oposición

La Audiencia Provincial de Cáceres ha absuelto al exjefe de la Policía Local de Cáceres Benedicto Cacho y al preparador de una academia de oposiciones en el marco de la supuesta filtración de preguntas de una prueba de acceso en 2021, al considerar el tribunal que no existen pruebas suficientes para acreditar la revelación de secretos.

La Sala subraya que para superar la presunción de inocencia se requiere una prueba de cargo “sólida, concluyente e inequívoca”, algo que no se ha demostrado en este caso.

La sentencia de la Audiencia Provincial pone de manifiesto que la acusación se ha basado en sospechas, por lo que las acusaciones carecían de fundamento y no se ha podido sustentar una sentencia condenatoria para este caso, cuyo juicio se inició el pasado 3 de marzo, informa EP.

El tribunal concluye que las recomendaciones eran de carácter genérico, no reproducían preguntas concretas y se correspondían con materias habituales y previsibles en este tipo de pruebas. Testigos durante la vista oral, entre opositores y formadores, afirmaron que dichas materias ya se preparaban previamente.

Valoración de los abogados

Emilio Cortés, que ha ejercido de abogado de Cacho durante el proceso, ha valorado este lunes que la sentencia “es muy generosa a la hora de poner de manifiesto que la construcción acusatoria se ha basado únicamente en sospechas y en prospecciones”, según ha declarado a EFE el letrado.

En el juicio, que se celebró este mes de marzo en la Audiencia Provincial, la defensa solicitó expresamente la absolución de ambos acusados, argumentando que las acusaciones carecían de fundamento. Manuel Beato, abogado del profesor de la academia, se ha mostrado satisfecho de que el tribunal “haya hecho su trabajo y haya destacado que estábamos ante meras sospechas y suposiciones en este caso”.

Así, los abogados han recalcado que no hubo filtración efectiva, así como la importancia de la sentencia absolutoria, destacando que “la justicia ha hecho su trabajo” al dejar sin efecto las acusaciones. Se trató de una prueba mediante sistema de oposición libre (para cubrir 8 plazas), que se celebró en septiembre de 2022. Las plazas se adjudicaron y los agentes ejercen actualmente.

Al respecto, el Cortés ya destacó el hecho de que “no ha habido ninguna reclamación administrativa por parte de ninguno de los concursantes respecto a la inidoneidad de ese procedimiento”. Lo que ya implicaba que “ninguna resolución administrativa podía justificar una presunta ilegalidad en el ámbito administrativo de ese concurso”.

Un aspecto que Beato también ha recalcado durante el proceso judicial: “Resulta sorprendente que no haya acusación particular”, ya que nadie impugnó la prueba; es decir, “todos los aspirantes estuvieron de acuerdo con las correcciones, no vieron ningún vicio de nulidad”.

Fotogalería | El exjefe de la Policía Local de Cáceres, Benedicto Cacho, ante el juez /

Penas de la Fiscalía

La Fiscalía Provincial había solicitado dos años y seis meses de prisión para Cacho y cinco años para el profesor, alegando que ambos compartieron el contenido del examen con varios alumnos, lo que habría afectado a la “igualdad y transparencia del proceso selectivo”.

El procedimiento judicial comenzó el 3 de marzo, pero la primera sesión se aplazó parcialmente debido al gran volumen de documentación administrativa, que incluía cerca de 70 gigas de información, lo que dificultó la preparación de las declaraciones de los testigos.

Durante las sesiones declararon opositores, miembros del tribunal y el actual jefe de la Policía Local, Marcos Urbano, quien detalló el desarrollo del examen y los protocolos internos de la oposición; en la última sesión se proyectaron los audios enviados por el profesor, que según la defensa no alteraron significativamente los resultados.

La sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).