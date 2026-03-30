Sucesos
El alcalde de Cáceres confirma que el incendio en la Ribera del Marco fue provocado y se busca a los responsables
El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha confirmado que el incendio en la Ribera del Marco fue intencionado, iniciando la Policía Local una investigación para dar con los responsables
El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha confirmado durante la mañana de este lunes que el incendio originado en la noche de este domingo en el entorno de la Ribera del Marco ha sido provocado y que la Policía Local ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido y buscar a los responsables.
"La vegetación todavía está muy verde y es difícil que haya incendios grandes. Lo importante es que se haga una buena labor preventiva. Lo de este domingo fue un fuego provocado de cañizo y rápidamente sofocado por los servicios de extinción", ha señalado el regidor, que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana.
Identificación de autores
El regidor ha recordado también que el año ha pasado se identificaron a varias personas como autoras de incendios forestales en la ciudad: "Hay que concienciar, ser prudentes y colaborar. El que vea a alquien haciendo fuego o prendiendo donde pueda haber pastos, que lo diga. Están poniendo en peligro la vida de algunas personas y se pueden producir males mayores".
Sobre la investigación, ha comentado que va a llevarse a cabo entre la Policía Nacional y la Local, aunque "somos conscientes de que es muy complicado encontrarle porque se ha producido en una zona aislada".
Susto
El incendio dejó un sobresalto en el entorno de la Ribera del Marco. Fue declarado pasadas las 22.00 horas en un cañizo de un prado situado en las traseras de la calle Miralrío. La rápida actuación del servicio de extinción evitó que las llamas fueran a más en un enclave que, por la vegetación y la proximidad de inmuebles, generó inquietud entre los residentes. El fuego pudo ser sofocado sin que se registraran daños mayores, aunque la escena ha provocado momentos de tensión entre quienes viven en las inmediaciones.
Según relatan varios testigos presenciales, la intervención movilizó a dos dotaciones de bomberos y ha llegado a desatar "bastante pánico" entre los vecinos de la zona más próxima a la ciudad y también entre los residentes del otro lado de la ribera, en el entorno del Alto de Fuente Fría. Algunas de esas personas aseguran incluso que parte del operativo se replegó hacia las inmediaciones del recinto hospitalario para prevenir una posible expansión y evitar mayores incidencias.
- La autovía Cáceres-Badajoz se enfrenta a retos en la Sierra de San Pedro y trabaja en las variantes de los pueblos
- La Fiesta del Cerezo en Flor abre sus puertas en Tornavacas con un homenaje al trabajo y la resistencia del Valle del Jerte
- Tres vías rápidas de Cáceres que reabren el debate sobre la gran palanca pendiente de Extremadura
- Un Playmobil de Robe Iniesta y la tela de los cien colores: novedades en el mercado de Cáceres
- Los Monges: de salón de bodas a referente gastronómico en Plasencia, tras casi 40 años
- Estos son los recorridos y horario de todas las procesiones de Cáceres esta Semana Santa
- PŌKÏ-to, el local del centro de Mérida que cierra cuatro meses después de abrir
- Lidia, hondureña que triunfa en Cáceres con su bar La Chimenea: 'El barrio nos ha acogido de maravilla