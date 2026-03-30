El alcalde de Cáceres confirma que el incendio en la Ribera del Marco fue provocado y se busca a los responsables

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha confirmado durante la mañana de este lunes que el incendio originado en la noche de este domingo en el entorno de la Ribera del Marco ha sido provocado y que la Policía Local ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido y buscar a los responsables.

"La vegetación todavía está muy verde y es difícil que haya incendios grandes. Lo importante es que se haga una buena labor preventiva. Lo de este domingo fue un fuego provocado de cañizo y rápidamente sofocado por los servicios de extinción", ha señalado el regidor, que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana.

Identificación de autores

El regidor ha recordado también que el año ha pasado se identificaron a varias personas como autoras de incendios forestales en la ciudad: "Hay que concienciar, ser prudentes y colaborar. El que vea a alquien haciendo fuego o prendiendo donde pueda haber pastos, que lo diga. Están poniendo en peligro la vida de algunas personas y se pueden producir males mayores".

Sobre la investigación, ha comentado que va a llevarse a cabo entre la Policía Nacional y la Local, aunque "somos conscientes de que es muy complicado encontrarle porque se ha producido en una zona aislada".

Susto

El incendio dejó un sobresalto en el entorno de la Ribera del Marco. Fue declarado pasadas las 22.00 horas en un cañizo de un prado situado en las traseras de la calle Miralrío. La rápida actuación del servicio de extinción evitó que las llamas fueran a más en un enclave que, por la vegetación y la proximidad de inmuebles, generó inquietud entre los residentes. El fuego pudo ser sofocado sin que se registraran daños mayores, aunque la escena ha provocado momentos de tensión entre quienes viven en las inmediaciones.

Según relatan varios testigos presenciales, la intervención movilizó a dos dotaciones de bomberos y ha llegado a desatar "bastante pánico" entre los vecinos de la zona más próxima a la ciudad y también entre los residentes del otro lado de la ribera, en el entorno del Alto de Fuente Fría. Algunas de esas personas aseguran incluso que parte del operativo se replegó hacia las inmediaciones del recinto hospitalario para prevenir una posible expansión y evitar mayores incidencias.