Una multa de 360 euros y dos indemnizaciones: lo que cuesta una agresión entre una mujer y su exsuegra en Cáceres

La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado la condena impuesta a una mujer y a su exsuegra por una pelea en la que ambas se agredieron mutuamente. La sentencia, ya firme, mantiene una multa de 360 euros para cada una y fija indemnizaciones de 160 y 280 euros, respectivamente.

La resolución de la Audiencia Provincial de Cáceres respalda íntegramente el criterio seguido en la sentencia recurrida. El tribunal considera acreditado que ambas mujeres se agredieron y que, como consecuencia de ese enfrentamiento, sufrieron diversas lesiones, tal y como informa Europa Press.

En concreto, la Sala mantiene la multa de 360 euros impuesta a cada una de las condenadas. También confirma la obligación de indemnizar por las lesiones causadas: una de ellas deberá abonar 160 euros y la otra 280 euros, de acuerdo con lo fijado en la resolución anterior.

Rechazado el recurso de una de las condenadas

La Audiencia desestima el recurso presentado por una de las implicadas y sostiene que la sentencia recurrida realizó una valoración "lógica y racional y conforme a parámetros de normalidad social de las pruebas practicadas en la vista oral".

El tribunal pone el acento, sobre todo, en dos elementos: la declaración prestada por las dos denunciadas y los informes médico-forenses incorporados a la causa. A juicio de la Sala, ese análisis de la prueba fue "objetivo e imparcial", por lo que no aprecia motivos para modificar el fallo.

Un conflicto familiar previo

La sentencia enmarca lo ocurrido en un contexto de tensión anterior entre ambas mujeres. Los magistrados aluden a "dos voluntades de fuerza que riñen mutuamente por una cuestión familiar" y subrayan que existía un conflicto previo antes de la agresión.

Ese elemento resulta relevante en la fundamentación de la resolución, ya que la Audiencia entiende que no se trata de una versión aislada frente a otra, sino de un episodio en el que ambas participaron activamente y del que las dos resultaron lesionadas.

Fallo ya firme

Con esta decisión, la Audiencia Provincial de Cáceres cierra el procedimiento en segunda instancia y deja firme la condena. La resolución consolida así el criterio de que hubo una agresión recíproca, sin que el recurso presentado haya logrado desmontar la valoración probatoria realizada en el juzgado.

El caso vuelve a poner el foco en cómo los tribunales abordan los enfrentamientos en el ámbito familiar cuando existen lesiones cruzadas y versiones enfrentadas, una clase de procedimientos en los que la solidez de la prueba testifical y forense suele resultar determinante.