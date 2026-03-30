Sucesos
Los bomberos de Cáceres intervienen de urgencia en el barrio del Rodeo tras el desprendimiento de una cornisa en la avenida de los Pilares
Los bomberos del Sepei actuaron de urgencia en Cáceres tras desprenderse una cornisa de un edificio en la avenida de los Pilares, sin que se registraran heridos
Nueva intervención de urgencia de los bomberos en Cáceres, esta vez en el barrio del Rodeo. Dos dotaciones del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres) han tenido que actuar en una vivienda del último piso de la avenida de los Pilares tras la caída de una cornisa, en el entorno de María Auxiliadora.
Imagen aparatosa
El suceso ha llamado la atención de numerosos vecinos de la zona por la aparatosidad de la imagen, aunque, por fortuna, no se han producido daños. La rápida llegada de los efectivos ha permitido asegurar el lugar y evitar mayores riesgos en un punto muy transitado del barrio.
La intervención se ha desarrollado después de que parte de la cornisa y, aparentemente, el ventanal se desprendieran de la fachada de la vivienda, lo que ha obligado a movilizar a los bomberos ante el peligro que podía suponer para viandantes y vehículos. La escena ha generado expectación entre quienes se encontraban en las inmediaciones en ese momento.
Estado
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado del inmueble ni sobre si será necesario realizar nuevas actuaciones para revisar la fachada y prevenir otros desprendimientos.
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