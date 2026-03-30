Cáceres afronta una primavera cuesta arriba para los alérgicos

La primavera ya se ha instalado en Cáceres y, con ella, vuelve una rutina menos amable para miles de vecinos: estornudos encadenados, picor de ojos, congestión y la sensación de que el buen tiempo llega acompañado, una vez más, de un enemigo conocido. La ciudad afronta este año una campaña especialmente delicada para quienes sufren alergia respiratoria, ya que figura entre los puntos con mayor previsión de concentración de gramíneas, la principal causa de alergia primaveral en esta zona.

Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), se esperan niveles de entre 10.000 y 12.000 granos por metro cúbico, lo que sitúa a Cáceres en una posición especialmente sensible al inicio de una estación que, para muchos, no se traduce solo en más horas de luz y temperaturas agradables, sino también en semanas de malestar, medicación y prevención constante. Un escenario que, año tras año, obliga a anticiparse y adaptar el día a día a la evolución del polen.

Sergio Porcel, alergólogo del Servicio de Alergia del Complejo Hospitalario Universitario, explica que los síntomas más habituales son los propios de la rinitis alérgica, con "estornudos, moqueo y picor de nariz", acompañados a menudo de conjuntivitis, con enrojecimiento, lagrimeo y escozor ocular. En los casos más intensos, añade, también pueden aparecer síntomas de asma, como tos, dificultad respiratoria o sibilancias, especialmente en los días de mayor polinización.

Porcel advierte de que la temporada se presenta con mucha intensidad para los pacientes alérgicos. Aunque muchas personas ya han empezado a notar molestias, precisa que "los picos máximos de gramíneas suelen darse en el mes de mayo", por lo que la campaña todavía puede recrudecerse en las próximas semanas. Hasta entonces, también influyen otros tipos de polen, como el del plátano de sombra o especies como la encina.

Según explica, la cantidad de agua caída en los últimos meses reduce en momentos puntuales la presencia de polen en el aire por el llamado "efecto lavado", pero también favorece después el crecimiento de la vegetación. "La polinización de las gramíneas está directamente relacionada con la cantidad de lluvias previas a la primavera", afirma el especialista. Este equilibrio entre precipitaciones y temperaturas marcará el ritmo de una campaña que evoluciona casi a diario y obliga a los pacientes a estar atentos a su evolución.

Exterior de la farmacia García-Casillas, situada en la avenida de España. / Jorge Valiente

Realidad a pie de mostrador

Un escenario que ya se percibe en las farmacias de la ciudad, donde comienza a notarse el inicio de la campaña, con un incremento paulatino de ciudadanos que buscan tratamiento para controlar la aparición de molestias. Matilde Torres, titular de la farmacia Muñoz Pereira, señala que la floración ya empieza a dejarse sentir y, aunque el invierno se ha hecho "un poco largo", sostiene que el polen del olivo "va a empezar con fuerza este año".

Algo más de cautela expresa Ángel García-Casillas, al frente de la farmacia García-Casillas, que por el momento no detecta una demanda fuera de lo habitual. Aun así, advierte de que, en cuanto suban las temperaturas, el olivo y otros pólenes volverán a poner en alerta a muchas personas, especialmente en entornos con abundante vegetación como el paseo de Cánovas.

En este contexto, los farmacéuticos insisten en la importancia de anticiparse a los síntomas y no esperar a que se intensifiquen para iniciar el tratamiento. Matilde Torres subraya que hacerlo de forma temprana puede ser clave para evitar que la alergia se agrave y termine afectando a la vida diaria, especialmente cuando los síntomas se vuelven persistentes.

Matilde Torres, al frente de la farmacia Muñoz Pereira. / Jorge Valiente

Tratamiento y prevención

A la hora de afrontar esta afección, el alergólogo remarca que cada tratamiento debe adaptarse a cada paciente y a la intensidad de los síntomas. En los casos más leves, explica que puede ser suficiente con antihistamínicos orales, mientras que cuando los síntomas se concentran en los ojos es habitual recurrir a colirios específicos para aliviar el picor y el enrojecimiento.

En situaciones más persistentes, en cambio, el abordaje suele ser combinado e incluye distintos tipos de medicación en función de los síntomas predominantes. El especialista recuerda además que existen tratamientos específicos, como la inmunoterapia, que permiten actuar sobre la causa de la alergia y mejorar su control a largo plazo. Asimismo, insiste en que iniciar el tratamiento de forma precoz puede ayudar a reducir la intensidad de los episodios durante los periodos de mayor polinización.

Medidas básicas

Lejos de ser una simple molestia estacional, la alergia condiciona el día a día de muchas personas. En muchos casos altera el descanso, dificulta la atención, reduce el rendimiento y obliga a modificar hábitos cotidianos. Ante jornadas de alta concentración, los expertos recomiendan extremar algunas medidas básicas, como "ventilar la vivienda a primera hora o por la noche, evitar tender la ropa al aire libre, reducir la actividad física en parques y jardines en los momentos de mayor polinización y utilizar gafas de sol y mascarilla en exteriores", detalla Porcel.

Sergio Porcel, alergólogo del Servicio de Alergia del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. / Seaic

El especialista aconseja acudir a consulta para identificar la causa concreta de los síntomas y pautar un tratamiento adecuado. Además, insiste en la importancia de no abandonar la medicación durante estos meses "aunque el paciente se encuentre bien", así como de consultar los niveles de polen para planificar las actividades y minimizar la exposición en los días de mayor concentración.

Con todo ello, y pese a estas medidas, la primavera seguirá teniendo una doble cara para muchos vecinos. Junto al buen tiempo, volverán los estornudos, la medicación y las precauciones en el día a día, en una rutina que se repite cada año.