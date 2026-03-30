Cáceres celebra cuatro aniversarios clave en 2026

Cáceres vive un 2026 cargado de efemérides culturales que ponen en valor su historia, arte y patrimonio. La ciudad celebra este año el 75 aniversario del Archivo Histórico Provincial, el centenario del Gran Teatro, los 40 años de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y el 50 aniversario del Museo Vostell en Malpartida de Cáceres. Estas conmemoraciones reflejan el compromiso de la ciudad con la conservación y difusión del patrimonio cultural y artístico.

Una escritura de compraventa de 1382, entre los documentos estrella de la exposición del Archivo Histórico Provincial de Cáceres. / Jorge Valiente

Desde 1950

El Archivo Histórico Provincial de Cáceres, creado por Orden del Ministerio de Educación Nacional en 1950, cumplió 75 años en 2025, pero a lo largo de todo este 2026 sigue celebrando la efeméride para ensalzar su labor en la custodia de la memoria documental de la provincia. Para celebrarlo, la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes ha diseñado un programa que incluye exposiciones temporales, conferencias, jornadas de puertas abiertas, actividades didácticas, visitas guiadas y acciones específicas sobre conservación, restauración y digitalización de fondos.

Una de la las iniciativas es la exposición documental ‘Memoria escrita: siete siglos de historia del Archivo Histórico Provincial de Cáceres’, inaugurada por la consejera en funciones Victoria Bazaga.

La muestra reúne 132 piezas originales, desde la escritura de compraventa de una casa en Hervás de 1328, hasta Reales Provisiones de los Reyes Católicos y una Carta Ejecutoria de la reina Juana I de Castilla, permitiendo recorrer la evolución política, social, económica y cultural de Extremadura.

Abril de 2026, marca el centenario del Gran Teatro de Cáceres. / EL PERIÓDICO

Desde 1926

El Gran Teatro de Cáceres, inaugurado en 1926, celebra este año su centenario con un extenso calendario de actividades que incluye música, teatro, humor, danza y cine. La gala central (el 23 de abril) contará con la presencia de destacados artistas como María Galiana, Boris Izaguirre, El Brujo y Juan Valderrama, quienes serán reconocidos por su vinculación con el teatro y la ciudad. Además, la programación se extenderá a espacios abiertos de Cáceres, como la Plaza Mayor y la plaza de toros, con espectáculos de calle, conciertos y teatro interactivo.

Los actos conmemorativos del Gran Teatro ha comenzado con visitas guiadas para escolares, acercando la historia del edificio de manera didáctica. Entre los eventos destacados, el 10 de abril se celebrará un gran espectáculo en la Plaza Mayor que combinará teatro de calle, acrobacias, piano flotante y un concierto piromusical, mientras que los días 18 y 19 se desarrollará el I Festival de Teatro de Calle KDK, con circo, danza y humor en distintos escenarios urbanos.

UNESCO

Paralelamente, Cáceres celebra los 40 años de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un reconocimiento que ha consolidado el casco histórico de la ciudad como referente internacional de conservación arquitectónica y valor cultural. Durante estas cuatro décadas, la ciudad ha trabajado en la preservación de su patrimonio, promoviendo la integración de la historia con la vida urbana contemporánea. La efeméride es en noviembre y la programación especial no se ha dado a conocer hacer todavía por parte del Ayuntamiento de Cáceres.

MVM

Otro hito cultural es el 50 aniversario del Museo Vostell en Malpartida de Cáceres (MVM), centro pionero en arte contemporáneo y vanguardias que ha atraído a investigadores y visitantes de todo el mundo. El museo, conocido por su colección de arte experimental y su vinculación con el movimiento Fluxus, continúa desarrollando actividades educativas y exposiciones temporales que conectan la creación contemporánea con el paisaje extremeño.

Las conmemoraciones de este año no solo buscan poner en valor los hitos históricos y artísticos de la ciudad, sino también acercar sus tesoros culturales a la ciudadanía y a los visitantes. Actividades divulgativas, conferencias, visitas guiadas y exposiciones permiten descubrir la riqueza patrimonial de Cáceres y fomentar el conocimiento de su historia, desde documentos del siglo XIV hasta espectáculos de vanguardia.

Con estos cuatro aniversarios, Cáceres se consolida como un epicentro cultural que integra memoria, arte y patrimonio. Desde la documentación histórica hasta las artes escénicas y la creación contemporánea, la ciudad ofrece un mosaico de experiencias que reflejan la diversidad y la riqueza de su patrimonio, proyectando su historia y cultura hacia el futuro.