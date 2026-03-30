De la formación al empleo: el Programa Pasarela abre camino a una nueva promoción de la construcción en Cáceres

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, ha visitado este lunes en Cáceres el proyecto 'Mantenimiento y Rehabilitación de Edificios' del Programa Pasarela Empresa, que desarrolla la Fundación Laboral de la Construcción y que cuenta con una subvención de más de 255.000 euros para la formación de 15 personas.

Durante su intervención, Santamaría ha destacado que esta iniciativa responde a una necesidad clara del sector de la construcción, especialmente en ámbitos como la rehabilitación, la eficiencia energética y el mantenimiento de edificios, que ha situado como áreas clave para el presente y el futuro de esta actividad en Extremadura.

El consejero en funciones ha explicado que el proyecto se integra en una convocatoria autonómica dotada con cerca de 2,5 millones de euros, a través de la que se están desarrollando 12 proyectos en la región, siete en la provincia de Badajoz y cinco en la de Cáceres, con 151 personas desempleadas participantes. Según ha detallado, detrás de estos programas hay diez entidades promotoras y 40 empresas adheridas.

La formación que se desarrolla en Cáceres incluye 630 horas lectivas y aborda contenidos vinculados a la albañilería, la fontanería, la electricidad, los revestimientos, la impermeabilización, los trabajos en altura o el manejo de plataformas elevadoras. El itinerario también incorpora prevención de riesgos laborales en distintas especialidades, además de orientación laboral y empleabilidad.

Formación y empleo real

Santamaría ha enmarcado esta acción en la filosofía del Programa Pasarela Empresa, una herramienta de políticas activas de empleo con la que la Junta busca mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas y responder de forma directa a las necesidades reales de las empresas, especialmente en sectores estratégicos como la construcción.

En este sentido, ha señalado que uno de los principales valores de este modelo reside en que combina formación y experiencia laboral real en las propias empresas. El programa tiene una duración de diez meses, con una primera fase formativa y una segunda etapa de formación en alternancia con el trabajo mediante contratos en empresas del sector.

Durante esa segunda fase, los alumnos y alumnas perciben un salario equivalente al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Además, el programa incorpora un compromiso de contratación de al menos el 30% de los participantes durante un mínimo de seis meses a jornada completa, un requisito que, según ha defendido el consejero, marca la diferencia en términos de inserción laboral.

El consejero ha subrayado además que la construcción sigue teniendo una elevada demanda de mano de obra en Extremadura y ha animado a los participantes a aprovechar esta oportunidad. "El sector de la construcción necesita talento, necesita relevo generacional y necesita personas formadas y comprometidas", ha remarcado.

Alta inserción laboral

Durante la visita también ha intervenido el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción, Carlos Izquierdo, que ha puesto el acento en la necesidad de seguir formando profesionales para un sector que mantiene actividad tanto en rehabilitación como en obra nueva, aunque con diferencias según las ciudades y las condiciones urbanísticas.

Izquierdo ha recordado además que por las instalaciones de la Fundación han pasado cerca de 6.000 alumnos en el último año y ha asegurado que el nivel de inserción laboral de quienes se forman en este ámbito ronda el 99%, con un porcentaje muy reducido de personas que finalmente optan por cambiar de sector.

El responsable de la Fundación ha agradecido igualmente la colaboración de la Junta y ha defendido el papel de estos programas como vía directa para conectar la formación con las necesidades reales de las empresas.