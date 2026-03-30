Sucesos
Un fuego en la Ribera del Marco de Cáceres desata el pánico entre los vecinos y preocupa por su proximidad a viviendas y al hospital
Un incendio en un cañizo de Cáceres, cerca de viviendas y del Hospital Parque San Francisco, obligó a la intervención de los bomberos la noche del domingo
La noche del domingo dejó un sobresalto en el entorno de la Ribera del Marco de Cáceres. Un incendio declarado pasadas las 22.00 horas en un cañizo de un prado situado en las traseras de la calle Miralrío obligó a intervenir a los bomberos en una zona especialmente sensible por su cercanía a viviendas, al Museo Casa Pedrilla y al Hospital Parque San Francisco.
Extinción
La rápida actuación del servicio de extinción evitó que las llamas fueran a más en un enclave que, por la vegetación y la proximidad de inmuebles, ha generado inquietud entre los residentes. El fuego pudo ser sofocado sin que se registraran daños mayores, aunque la escena ha provocado momentos de tensión entre quienes viven en las inmediaciones.
Testigos presenciales
Según relatan varios testigos presenciales, la intervención movilizó a dos dotaciones de bomberos y ha llegado a desatar "bastante pánico" entre los vecinos de la zona más próxima a la ciudad y también entre los residentes del otro lado de la ribera, en el entorno del Alto de Fuente Fría. Algunas de esas fuentes aseguran incluso que parte del operativo se replegó hacia las inmediaciones del recinto hospitalario para prevenir una posible expansión y evitar mayores incidencias.
La preocupación se extendió durante varios minutos por la incertidumbre sobre el alcance que podía llegar a tener el incendio en un punto rodeado de vegetación seca. Aunque la actuación de los bomberos contuvo con rapidez la situación, el episodio volvió a poner el foco en la vulnerabilidad de este corredor verde cuando se producen fuegos en sus márgenes.
¿Las causas?
Por ahora, se desconocen las causas del incendio. Entre los vecinos circula la sospecha de que pudiera tratarse de un acto vandálico, aunque no ha trascendido si los cuerpos policiales han abierto ya una investigación para tratar de esclarecer el origen de lo ocurrido.
Hay que recordar que, desde la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco, denunciaron hace unos días que una escombrera también había comenzado a arder.
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