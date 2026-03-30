La Hermandad de la Salud de Cáceres estrenará un esclavo etíope en su procesión de este Lunes Santo

Los lunes son menos lunes si se tiene en cuenta que en esta ocasión estamos viviendo un nuevo Lunes Santo en el que Cáceres volverá a vivir la procesión de la Salud. Saldrá a las 20.00 horas del Templo Conventual de Santo Domingo. La Hermandad de la Salud procesiona con dos imágenes titulares: el primer paso que da nombre a la cofradía, y la Virgen de la Estrella.

Itinerario: Templo Conventual de Santo Domingo (20.00 horas), Santo Domingo, plaza de la Concepción, Moret, Pintores, plaza de San Juan (21.00 horas), Roso de Luna, Donoso Cortés, Pizarro, Soledad (21.45 horas), Hornos, de Gallegos, corredera alta de San Juan, Gran Vía, Plaza Mayor (23.00 horas), General Ezponda, Ríos Verdes, Andrada y Templo Conventual de Santo Domingo (23.40 horas).

La procesión, con Jesús de la Salud a la cabeza en su imponente paso (con seis imágenes), suele estar bastante arraigada entre los cacereños. Tiene una atmósfera andaluza muy emotiva, gracias, en parte, a su carga a costal y la música que aportan sus dos bandas: A.M. Ntro. Padre Jesús Nazareno, Jerez de los Caballeros, y B.M. de Zafra.

Salud y Estrella

El mencionado paso tiene la peculiaridad de que es uno de los más grandes de la Pasión de Cáceres, solo por detrás de la Sagrada Cena. Son seis imágenes, y la última en llegar se estrena este año. Es la mayor novedad que presenta la cofradía para la salida penitencial de este 2026: el esclavo etíope.

Obra del imaginero Juan Bautista Jiménez Rosa, presenta un esclavo de piel oscura que sujeta una palangana, completando la metáfora que hace referencia al acto de lavarse las manos de Poncio Pilato. El gobernador romano también está presente en el paso, apuntando y mandando hacia la muerte a un Jesús roto de alma, tal y como se puede ver en su cara y, sobre todo, sus ojos.

Junto a él, un sanedrita y un centurión romano. Con Pilato también está Claudia Prócula, que además presenta este año también una talla renovada.

Desde 2019 procesiona también la Virgen de la Estrella, una talla de gran belleza obra de José Antonio Cabello. Sale sin palio, aunque este está en proceso de realización, por lo que en un futuro le veremos como vemos a la Esperanza o la Misericordia. Llaman la atención sus largas filas de velas que, sobre todo en los puntos más oscuros, iluminan la cara de la imagen de una forma tenue pero íntima que sobrecoge el corazón.

Si el tiempo respeta y no hace el viento que ha hecho el Domingo de Ramos, podremos disfrutar de la curiosa estampa.

También destacan como novedades diez piezas de candelería para la Virgen, una coraza para una de las imágenes secundarias del misterio, una espada, un nuevo llamador del paso, y encajes y pañuelos para la Virgen.

¿Dónde verla?

Hay varios puntos especiales donde poder ver la procesión, pero queda al gusto de cada uno. Como se ha mencionado antes, el paso de Jesús de la Salud es bastante largo y cuenta con varios detalles que, desde abajo, no muchas veces se ve. Por ello, un buen lugar es la plaza de la Concepción, en su parte alta, donde podrás ver las imágenes desde cerca y, además, el paso completo desde una posición privilegiada.

Al ser al inicio de la procesión, además podrás verla todavía con luz solar, ya que no anochece hasta las 20.48 horas.

Verla en todas las calles es una maravilla, sobre todo si es una medianamente estrecha que ocupen los pasos, pero uno de sus puntos más importantes es su llegada a la plaza de San Juan. También es mencionable su paso por la Soledad, y como pequeño secreto, su momento en la plaza Mayor. En este no hay prácticamente nadie, ya sea al ser laborable o por la temperatura (se esperan 13ºC para esa hora), y se pueden realizar fotos bastante buenas con el ayuntamiento o el conjunto monumental de la parte antigua.

Como secreto de fotógrafo, en caso de poder elegir un lado en el que colocarse, es más recomendable el derecho (si nos ponemos de cara al desfile), pues el sanedrita que está junto a Jesús de la Salud está ligeramente inclinado y con su brazo extendido tapa la imagen.

Costaleros

La Hermandad de la Salud, fundada en 2006, fue una de las primeras en implementar la carga a costal en Cáceres. Cierto es que la primera cofradía en procesionar así fue la Hermandad de Jesús de la Humildad (que ya ha salido este Domingo de Ramos), el Sábado de Pasión del 2009, mismo año en el que la Salud también se estrenó, dos días después.

"Al grupo de hermanos que estuvo trabajando para fundar la hermandad le gustaba mucho la Semana Santa de Andalucía, y al final se hizo para que Cáceres tuviese este tipo de carga", explica el Mayordomo, Eduardo Martínez, a este diario.

En su inicio fue una característica que no terminó de gustar a la población, pero 17 años después ya está más que consolidado, y es algo cada vez más en auge entre los jóvenes. Uno de los aspectos que hacen de esta una forma de cargar bastante emotiva son sus levantás, esos momentos en los que el capataz motiva a los costaleros que se encuentran debajo del paso y, posteriormente, este pega un pequeño salto.

Galería | La Salud y la Estrella: los precursores de la carga a costal en Cáceres / Pablo Parra

"Yo soy capataz de la Virgen y tenemos que saber en cada momento cuándo ese costalero necesita un aliento. A lo mejor acercarte a ellos, darle ánimos, decirles que lo están haciendo muy bien, para que ellos se vengan arriba".

Cada uno tiene su motivo para llevar a su Virgen o a su Jesús, y este Lunes Santo la cuenta atrás ha terminado para ellos. Con el olor a incienso impregnando todos los rincones, la Salud vuelve a salir en Cáceres.