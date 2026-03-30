Maphre y la iglesia de San Francisco Javier

En uno de los lugares más icónicos de la ciudad antigua cacereña, la Iglesia barroca de los jesuitas, dedicada a San Francisco Javier, construida entre 1698 y 1755, y que en la actualidad no se utilizaba regularmente para el culto, ha sido noticia los últimos días por el acuerdo llevado a cabo entre Junta, Ayuntamiento, Diócesis y Fundación Maphre, para la utilización conjunta de la misma durante un periodo de 50 años.

Los beneficios culturales para la ciudad son sin duda innegables, se recupera un espacio hasta ahora infrautilizado y que ya suponía una carga para sus propietarios. No es esta una situación rara en nuestro tiempo, seguro que conocemos algún caso parecido.

En el mundillo religioso diocesano la noticia ha tenido escasa o nula repercusión, la reutilización de edificios construidos con unos fines exclusivamente cultuales, siempre invita a la reflexión y a ser muy prudentes en la toma de decisiones sobre los mismos. Por eso nuestro obispo Jesús se esforzó, y creo que consiguió, explicar lo que se estaba haciendo.

"No somos dueños, sino administradores de unos recursos que deben multiplicarse para el beneficio de la comunidad". ¡Bien dicho! Ojalá la actitud que se esconde bajo estas palabras, se hubiera hecho presente siempre en el cuidado y custodia del patrimonio que tenemos en nuestras manos los que estamos al frente de parroquias, ermitas, templos, conventos… Solo el clericalismo mas recalcitrante se considera amo absoluto de lo que ha recibido para la única misión que tenemos, servir y no servirse, ¡por favor!

O en la misma línea "estamos convencidos de que los bienes de la Iglesia deben de estar al servicio de todos". Es verdad que aquello que se construye para un fin, debe ser respetado y no pedir a la ligera que sea utilizado para otro. Pero esto, no es obstáculo para tomar decisiones como la que comentamos, cuando la situación se hace claramente insostenible.

El cuidado y conservación de su patrimonio cultural es una de las preocupaciones de las autoridades eclesiales, pero la aportación económica que se necesita es de tal magnitud, que tenemos que reconocer no poder atenderlo como se quisiera. La necesidad de cooperación con los poderes públicos es importantísima. La Comisión Mixta existente a nivel de Junta y Diócesis extremeñas, y la muy buena disposición de la Diputación de Cáceres (que yo conozca, no sé en Badajoz) favorece este trabajo conjunto.

¡Os deseo que disfrutéis de las celebraciones y procesiones que Cáceres ofrece!