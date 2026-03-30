María Magdalena se incorpora a la procesión de la Cofradía de las Batallas de Cáceres este Lunes Santo: descubre cúando y dónde verla

Rojo y negro, sangre y oscuridad, Batallas y Dolores. Es Lunes Santo y la Cofradía de las Batallas ya encara una nueva salida procesional por las calles de Cáceres. Lo hará a partir de las 20.50 horas, en vez de a las 21.00 como solía hacer. Esta no es la única novedad para la procesión de este año, pero no es un detalle menor.

Itinerario: S.I. Concatedral Santa María (20.50 horas), plaza de Santa María, de la Estrella, Arco de La Estrella, Plaza Mayor (con vuelta por la Paz), Pintores, plaza de San Juan (21.45 horas), corredera baja de San Juan, Gran Vía (23.00 horas), Plaza Mayor, Arco de la Estrella, de la Estrella, plaza de Santa María y S.I. Concatedral de Santa María (00.00 horas).

La procesión destaca por su solemnidad y su carácter militar, una estética única dentro de la Semana Santa de Cáceres. El desfile sale de la Concatedral de Santa María, siendo la primera salida intramuros cacereña. Baja hasta la plaza Mayor (esta vez dando una vuelta por delante de la ermita de la Paz, algo que antes no hacía), sube por la calle Pintores y llega hasta San Juan, donde da la vuelta y vuelve a bajar a la Plaza por Gran Vía, para, de nuevo, encarar el Arco de la Estrella y regresar a Santa María.

Salen tres pasos: el Cristo de las Batallas, el Cristo del Refugio y la Virgen de los Dolores. La mayor novedad visible estará con el segundo paso, y es la incoporación de una nueva imagen secundaria que irá a los pies del Cristo: María Magdalena. Esta talla también desfilará el Sábado Santo.

Los Mutilaos

La procesión ha sido históricamente conocida como la de los Mutilaos, ya que en él desfilaban veteranos de la guerra a los que les faltaban miembros del cuerpo. Además, la procesión subía hasta la Cruz de los Caídos, en la plaza de América. De aquello ya quedan solo unos pocos militares que acompañan el desfile.

El Cristo de las Batallas, de Antonio Arenas Martínez, es una réplica del original que se encuentra en Ávila y, según se dice, los Reyes Católicos llevaban con ellos a todas sus contiendas. Por su parte, el Fervoroso Cristo del Refugio, del año 1780, cuenta con unas andas únicas que se añadieron por el aniversario de la refundación de la cofradía, en 1985, que representan la ciudad de Cáceres.

Cristo del Refugio. / Pablo Parra

Por su parte, la Virgen de los Dolores, del siglo XVIII, pertenecía a la Asociación de Damas de la Virgen de los Dolores, que se une a la cofradía original y es de donde sale la actual.

¿Dónde verla?

Hay varios lugares en los que se puede ver bien esta procesión, pero más importante es elegir el lado. La talla de las Batallas va completamente de lado, así que si no quieres que te dé la espalda cuando pase por tu sitio, lo mejor es que te pongas en la derecha (mirando de cara a la procesión).

Galería | Así es la Cofradía de las Batallas de Cáceres / Pablo Parra

Una vez elegido el lado, un buen sitio es, para empezar, la salida. ¿Por qué? Porque es la parte antigua, que ya solo con eso ya es especial. Pero además, en la salida se entona 'La Muerte no es el Final', una de las melodías más bellas de la Semana Santa de Cáceres. Solo por eso ya merece la pena.

Más adelante, un buen lugar puede ser la plaza Mayor, a lo largo de todo su recorrido por ahí. También San Juan, por donde acaba de pasar la procesión de la Salud. Por tanto, un buen plan es situarse en San Juan y ver las dos procesiones pasar, una detrás de la otra prácticamente.