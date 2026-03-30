Rincón de Ballesteros: un destino en Cáceres para los amantes de la naturaleza y el silencio rural

A apenas 40 kilómetros de Cáceres, Rincón de Ballesteros mantiene intacta esa identidad de los lugares donde el tiempo no corre, sino que se posa. Es una pedanía pequeña, discreta, de alrededor de un centenar de habitantes, pero con una historia y un entorno que explican bien lo que ha sido y sigue siendo el mundo rural extremeño.

Ubicado en la falda del monte de la Perenguana, dentro de la Sierra de San Pedro, el pueblo se asienta en un enclave de alto valor natural. Es una Zona de Especial Conservación y ZEPA desde finales del siglo pasado, con más de 80.000 hectáreas que conforman uno de los paisajes más característicos del oeste peninsular.

Pueblo de colonización

Pero Rincón de Ballesteros no es un lugar cualquiera. Es un pueblo de colonización. Nació en 1952, cuando el Instituto Nacional de Colonización adquirió grandes fincas para repartirlas entre campesinos. En este caso, unas 90 familias procedentes de distintos puntos de la provincia recibieron tierras —cinco parcelas de cinco hectáreas— y una vivienda con anexos para animales y almacenamiento. Ese origen explica su estructura y también su forma de vida.

Un paisaje que marca el ritmo

Aquí todo gira en torno al campo. Tradicionalmente, la vida ha estado ligada a la agricultura, la ganadería y, sobre todo, a la dehesa. La cría del cerdo ibérico sigue siendo una de las principales actividades, favorecida por la abundancia de encinas y bellota. A ello se suma la producción de miel y polen, otra de las señas de identidad de la zona.

Pero si hay una imagen que define este territorio es la de la saca del corcho. Los alcornocales y encinares de la zona convierten esta actividad en uno de los trabajos más característicos. Un proceso duro, pero profundamente ligado a la cultura rural, que deja estampas muy reconocibles cuando los troncos adquieren ese tono rojizo tras la extracción.

Hoy, junto a estas actividades tradicionales, la caza se ha convertido en uno de los principales motores económicos. El llamado turismo cinegético —con monterías de caza mayor y menor— atrae cada temporada a visitantes y mantiene viva una parte importante del tejido rural.

Naturaleza, rutas y silencio

Más allá de la actividad económica, Rincón de Ballesteros es también un destino para quienes buscan naturaleza sin artificios. Senderos que ascienden hacia la sierra, caminos que conducen a la ermita de la Virgen de la Perenguana o rutas que atraviesan dehesas abiertas convierten la zona en un espacio ideal para caminar, observar aves o simplemente detenerse.

La cercanía de embalses y cursos de agua, como el arroyo Esparragalejo, completa un entorno donde el paisaje manda y donde la biodiversidad es parte del día a día.

Tradición y vida cotidiana

Las fiestas mantienen ese vínculo con la tierra. San Isidro Labrador, patrón del pueblo, marca uno de los momentos clave del calendario. Por otro lado, el segundo fin de semana de mayo, los vecinos se desplazan en romería hasta el conocido como Rincón Viejo, en una jornada que reúne también a visitantes de localidades cercanas.

A pesar de su tamaño, el pueblo conserva servicios básicos y conexión diaria con Cáceres, aunque ha sufrido, como tantos otros núcleos rurales, la pérdida de población y el cierre de su escuela hace años. Los más jóvenes han ido saliendo en busca de oportunidades, dejando una comunidad pequeña pero resistente.

Un rincón que resiste

Rincón de Ballesteros no es un destino de grandes titulares. No compite en cifras ni en visitantes. Pero sí representa algo cada vez más difícil de encontrar: un equilibrio entre historia, paisaje y forma de vida. Un lugar donde la dehesa no es un decorado, sino una forma de entender el mundo. Donde el silencio tiene peso. Y donde, a pocos kilómetros de la ciudad, todavía se puede reconocer la esencia de lo que fue —y en parte sigue siendo— Extremadura.