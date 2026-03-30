La Ronda Sur de Cáceres retrasa su apertura otros tres meses por el tren de borrascas: de los 18 meses de obra previstos a casi el doble

No por ser algo obvio deja de ser una mala noticia. Al igual que la gran mayoría de obras que se están realizando en la provincia de Cáceres en los últimos meses, la Ronda Sureste ha visto como sus plazos se siguen dilatando un poquito más debido a las abundantes lluvias que cayeron durante los pasados meses de enero y febrero. Todo esto obligó a paralizar los trabajos durante semanas ante el disgusto y las pérdidas económicas de las empresas adjudicatarias.

Información de la consejería

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura confirma a este diario que el tramo II de la obra (que va desde la rotonda del ferial hasta la de Miajadas), ha atrasado su previsión de finalización hasta julio. En un principio se estimaba que estaría listo en abril. Además de las borrascas, ha influido la construcción de una nueva pasarela peatonal sobre los restos arqueológicos de la Vía de la Plata que fueron encontrados.

El acceso al ferial lleva varios días cortada porque las máquinas están trabajando en la zona

El otro tramo (el I, que va desde la rotonda del ferial hasta la de la carretera de Badajoz) también retrasa su previsión, y no hay fecha estimada. Estaba previsto para seis meses después de esta primera parte (en diciembre estaría listo). Sin embargo, también las borrascas, el retraso en las voladuras y unos permisos de la entidad ferroviaria Adif para la autorización del paso elevado en las vías del tren también han prolongado este trazado. No se indica la fecha exacta, pero se apunta a que no estará abierta al tráfico hasta 2027.

La construcción

Cabe recordar que la construcción de esta carretera se inició en julio de 2024, y que contaba con un plazo de ejecución de 18 meses. Ya se han cumplido y, por asuntos totalmente ajenos a la Junta de Extremadura y la empresa adjudicataria, se puede extender casi al doble de tiempo. Cabe recordar que el proyecto, en su conjunto, cuenta con una inversión adjudicada de 16,2 millones de euros dividido en dos lotes.

Una de las cuestiones que han motivado el atraso, que no deja de ser una buena noticia, es el hallazgo de un tramo de la Vía de la Plata. La adjudicataria (la UTE compuesta por Viales y Obras Públicas y Sevilla Nevado) era consciente de que por la zona donde trabajan pasaba esta antigua calzada romana, por lo que optaron por ubicar el sitio exacto a través de un proyecto con un georradar.

Vía de la Plata

Se localizó el camino, pero no el que usan los peregrinos en la actualidad, sino unos metros más hacia el oeste. Una vez encontrado, se ha protegido. La actuación consistió en sacar a relucir el tramo. Una vez hecha la excavación, se enviaron a la Dirección General de Patrimonio, que autorizó el desmantelamiento de la calzada. Se va a integrar dentro de un parquecito con acceso desde la Ronda Sur, y desde donde se podrán observar los restos. El espacio contará con carteles explicativos y dará continuidad a los peregrinos por el camino que viene desde Aldea del Cano con una pasarela.

Las obras avanzan y, pese al avanzado estado que muestran a simple vista, ahora mismo están trabajando en el entorno del acceso al ferial, cuyo trazado actualmente se encuentra cortado al tráfico y obliga a ir por el camino.