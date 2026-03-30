El sector turístico de Cáceres reclama cambios: "Hay que hacer propuestas, aunque se falle"

El turismo en Cáceres necesita, a juicio de Aptuex, una revisión profunda. Su presidente, Javier Gutiérrez, analiza el momento actual del sector y los principales retos en la ciudad en un escenario que, en su valoración, obliga a replantear la estrategia y reforzar la planificación ante los cambios recientes en la llegada de visitantes.

Los datos recientes del INE apuntan a una caída cercana al 20% en el número de viajeros durante el último año, lo que, según expone, invita a replantear el modelo turístico local. "Hay que preguntarse qué está pasando", ha afirmado, poniendo el foco en la comparación con Mérida, "una ciudad que está experimentando un crecimiento sostenido gracias a una apuesta más decidida" por la cultura y los eventos.

Gutiérrez critica la estructura actual del área de turismo en el Ayuntamiento de Cáceres, donde no existe una concejalía dedicada en exclusiva a este ámbito. "El turismo ha pasado de representar un 0,4% de la economía local a acercarse al 10%, y eso exige una adaptación", indica. En este sentido, considera que la falta de tiempo y recursos impide desarrollar una estrategia eficaz. También la situación del personal técnico, con una plantilla que, a su juicio, resulta insuficiente. "Sé que tanto Amparo Fernández, técnico de Turismo en el ayuntamiento, como el concejal Ángel Orgaz están trabajando bien; el problema es que hay muy poco personal y está saturado", sostiene.

Desde Aptuex apuntan además a la ausencia de una agenda estable de eventos y a una planificación que, en ocasiones, concentra actividades en fechas concretas sin una distribución equilibrada a lo largo del año. A ello se suma la repetición de propuestas y la falta de iniciativas nuevas. "No podemos seguir viviendo de lo mismo que hace diez años", subraya Gutiérrez, en referencia a eventos consolidados que, aunque valora positivamente, considera "insuficientes" para sostener el crecimiento turístico.

En relación con la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031, advierte de que no puede convertirse en el único eje de acción. "Es importante, por supuesto, pero no puede paralizar la ciudad durante tantos años", señala.

Javier Gutiérrez, presidente de Aptuex. / Jorge Valiente

En esta línea, defiende la necesidad de asumir riesgos y adoptar una actitud más proactiva en la gestión municipal. "Hay que arriesgarse, aunque se falle", explica el presidente del colectivo, quien considera que esta falta de impulso está limitando la capacidad de Cáceres para generar nuevas oportunidades y reforzar su atractivo.

Gutiérrez asegura haber trasladado distintas propuestas a la administración local, muchas de ellas inspiradas en modelos que ya funcionan en otras ciudades, aunque lamenta que no se hayan desarrollado ni se haya avanzado en su aplicación. Entre las ideas planteadas figuran la programación de nuevas actividades culturales, como la recreación en la ciudad de Fiestas de Interés Turístico Regional, y la organización de eventos temáticos que contribuyan a dinamizar los periodos de menor afluencia.

La escasa actividad durante julio y agosto es, para la asociación, uno de los puntos más críticos. "Cáceres se apaga en verano", afirma Gutiérrez. En este sentido, propone aprovechar el potencial del casco histórico como escenario para eventos nocturnos o impulsar nuevos espacios de ocio, como la creación de una zona de baño con piscina natural en la Ribera del Marco.

Sector en auge

En paralelo, el responsable de Aptuex reivindica el papel de los apartamentos turísticos en la economía local, asegurando que actualmente representan el mayor volumen de plazas de alojamiento en la ciudad, con alrededor de 2.000 camas. "Somos el sector más fuerte a nivel hotelero y parece que no se nos tiene en cuenta. Creemos que debemos estar en la mesa de decisiones para ir de la mano, porque algo no se está haciendo bien cuando el número de apartamentos ha aumentado pero han descendido los turistas".

A su vez, reclama una mayor interlocución con las administraciones y una estrategia conjunta con el resto del sector hotelero, con el que asegura mantener muy buena relación pese a la competencia. Asimismo, insiste en que ambos modelos son complementarios y responden a perfiles de visitante diferentes.

Ordenanza pendiente

Otro de los asuntos clave es la regulación de los apartamentos turísticos. La asociación ha participado en la elaboración de propuestas consensuadas con el resto de partidos políticos y los vecinos del casco antiguo, pero denuncia retrasos en su desarrollo. "Se ha dado el primer paso con la entrada dentro del Plan General Municipal, pero seguimos pendiente de la ordenanza", indica Gutiérrez, que reclama que se apruebe "lo antes posible" para aportar seguridad tanto a residentes como a empresarios.

Además, defiende la necesidad de establecer límites que eviten la entrada de grandes fondos de inversión y favorezcan un modelo de crecimiento controlado, vinculado al tejido local y a un turismo más sostenible.

Inacción de la Junta

Las críticas se extienden también al ámbito autonómico. Según comenta, la Junta de Extremadura no ha mantenido contacto con la asociación en los últimos dos años, pese a su peso en el sector. "No hemos recibido ni una llamada", asegura, apuntando a la falta de estabilidad y de gestión por parte de la Dirección General de Turismo como uno de los problemas estructurales. Una situación que, a su juicio, dificulta la coordinación y el diseño de políticas comunes a nivel regional.

Así, desde Aptuex consideran necesario definir un modelo claro de ciudad turística, con una estrategia sostenida, inversión en promoción y redes sociales, y una coordinación más estrecha entre administraciones y sector privado. "Tenemos un patrimonio único y un enorme potencial, pero es necesario trabajarlo para que Cáceres recupere su posición como referente turístico en Extremadura", concluye.