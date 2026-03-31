Nuestro pasado
En 1937, Cáceres movilizó apoyo a los soldados y modernizó su reloj municipal
La adquisición del nuevo reloj por parte del Ayuntamiento de Cáceres permitió restaurar la Torre de Bujaco, devolviéndole su aspecto original y preservando su valor histórico
En noviembre de 1937, durante un periodo marcado por la Guerra Civil, el alcalde de Cáceres realizó un llamamiento a los ciudadanos para que contribuyeran con donativos de tabaco destinados a los soldados. La iniciativa reflejaba el compromiso del Ayuntamiento y de la población local con el esfuerzo bélico, buscando apoyar a quienes se encontraban en primera línea.
Modernización del reloj municipal y restauración de la Torre de Bujaco
Ese mismo mes, el consistorio adquirió un reloj moderno para instalarlo en las Casas Consistoriales, con el objetivo de actualizar la infraestructura del edificio y ofrecer un mecanismo más preciso y funcional. Para ello, el antiguo reloj, que hasta entonces se encontraba en la Torre de Bujaco, fue trasladado a la barriada de Aldea Moret. Esta acción permitió restituir la Torre de Bujaco a su estado primitivo, devolviendo a este histórico monumento su aspecto original y preservando su valor arquitectónico.
Equilibrio entre modernización y preservación del patrimonio
Estas decisiones reflejan cómo, incluso en tiempos difíciles, la ciudad combinaba la atención a la vida cotidiana y la modernización urbana con el compromiso social y la memoria histórica, conservando al mismo tiempo elementos emblemáticos de su patrimonio.
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