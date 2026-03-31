Acude a la procesión de Jesús del Perdón que pasa por los tres conventos de Cáceres y luego unos pinchos por los bares de Pizarro

Es una de las procesiones más recogidas de la Semana Santa cacereña y con uno de los recorridos más bonitos. Jesús del Perdón, de la Cofradía de los Ramos, volverá a salir un nuevo Martes Santo a partir de las 20.30 horas de la iglesia de San Juan.

El mencionado itinerario pasa, exclusivamente con el Grupo de Música de Capilla 'Sacrum Trío' como acompañamiento, por los tres conventos de clausura de Cáceres: las Claras, las Jerónimas y San Pablo. Por ello, pasa por callejuelas poco transitadas como la calle Condes o el Callejón de la Monja.

Itinerario: Iglesia de San Juan (20.30 horas), plaza de San Juan, Roso de Luna, Donoso Cortés, Pizarro, Soledad, plaza de Santa Clara (Convento Santa Clara, 21.15 horas), Puerta de Mérida, Adarve de la Puerta de Mérida, Olmos (Convento Jerónimas, 21.45 horas), Condes, Callejón de la Monja, Cuesta de la Compañía, plaza de San Mateo, plaza de San Pablo (Convento San Pablo, 22.15 horas), Ancha, Puerta de Mérida, Santa Clara, Soledad, Hornos, de Gallegos, plaza de San Juan e Iglesia de San Juan (23.00 horas).

Verla en cualquier punto de la parte antigua va a ser una maravilla, pero en caso de tener que mencionar un solo lugar, se podría decir la Casa del Sol, ya que se pueden realizar bellas fotografías con la Torre de Sande, uno de los monumentos más infravalorados de la ciudad.

Galería | La Cofradía de los Ramos: el eslabón entre la tradición y la novedad / Pablo Parra

Novedades en el paso

Jesús del Perdón, una talla de tez oscura de finales del siglo XVII, desfilará este año con varias novedades en su paso, tanto en la parte delantera como en la trasera. Por delante, un menoráh (candelabro 7 brazos), símbolo del culto levítico, descansa sobre el Talit (paño para cubrirse mientras se leían las Sagradas Escrituras). Junto a él, se encuentran los rollos de la Toráh (Sagrada Ley) y el Tanaj (los profetas), cuyas palabras describen siglos antes a Jesús "como Cordero llevado al matadero, enmudecía... Él cargó nuestras culpas" o también otras como "Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores; me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos". Bajo la cruz de la imagen encontramos un libro Misal con espigas y uvas.

Por detrás, encontramos varios elementos de la pasión de Jesús: el casco romano nos sitúa cronológicamente en el siglo I, la capa roja y la caña a modo de cetro, cuando fue presentado al pueblo, la columna donde fue flagelado, el gallo con las llaves del Reino de los Cielos que cantó cuando Pedro negó tres veces y los dados con los cuales los romanos se echaron a suertes su túnica.

Detalles novedosos en el paso de Jesús del Perdón. / E.P

La propia imagen estrena también una nueva túnica de lino realizada por Sandra García Rodríguez, camarera de la Santísima Virgen de la Esperanza. La túnica se ha elaborado con tela de lino natural que tiene más de un siglo de antigüedad procedente de un ajuar familiar conservado durante varias generaciones y que ha sido donada generosamente por la familia García Pablo de la localidad de Calzadilla.

Se trata de una pieza muy original por la textura del material y el tono del color nada usual en la vestimenta de las imágenes penitenciales de Cristo y que mostrará al Señor de una forma sencilla, natural y solemne. Estaba previsto su estreno para la procesión Magna que iba a haber salido el año pasado, pero que la lluvia impidió.

¿Qué hacer esta tarde?

La tarde-noche de este martes se presenta frenética y llena de pasión para cacereños y turistas. Hasta tres procesiones salen en Cáceres: el Despojado a las 20.00 horas desde la parroquia de Fátima baja al centro, el Perdón, y a las 23.00 horas baja el Cristo del Amparo.

Tres procesiones prácticamente seguidas, cada una con su estilo, que además estarán acompañadas por el buen tiempo. Para esas horas, la temperatura rondará los 17º, pudiendo llegar incluso hasta los veinte.

Jesús del Perdón, preparado para su salida. / Cedida

Por ello, salir a la calle será hasta apetecible, y un buen plan es pasar un buen rato en los restaurantes del casco histórico de la ciudad. Por ejemplo, muy próximo a San Pablo está Alma del Sabor, donde puedes probar unas migas extremeñas o una buena prueba de cerdo.

No muy lejos, en la cuesta de la compañía, el restaurante Casa del Sol también se ofrece como una buena alternativa. Además, los bares y establecimientos de la calle Pizarro, por donde pasa la procesión, es también un buen punto donde verla.