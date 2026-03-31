El Ayuntamiento de Cáceres activa un servicio de desbroce y control de vegetación permanente, los 365 días

El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha un nuevo servicio permanente de desbroce y control de la vegetación que funcionará durante los 365 días del año, en sustitución del modelo anterior, basado en campañas puntuales concentradas en los meses previos al verano. El alcalde, Rafa Mateos, ha presentado este lunes la iniciativa durante una visita a los trabajos que ya se están desarrollando en Cáceres el Viejo.

Según ha explicado, el objetivo de este cambio es reforzar la prevención de incendios, mejorar la seguridad ambiental, mantener la imagen de la ciudad y controlar la expansión de especies invasoras. El nuevo contrato cuenta con un presupuesto anual de 561.000 euros y dispone, en una primera fase, de nueve operarios, tres equipos tractores y un robot desbrozador para zonas de acceso más complicado. En las próximas semanas, además, se incorporarán siete trabajadores más hasta alcanzar una plantilla de 16 personas durante los meses de mayor actividad.

Más medios y una actuación continua

Mateos ha destacado que este nuevo sistema permite pasar de una actuación "reactiva" a otra más constante y planificada, algo que considera especialmente importante este año por el crecimiento de la vegetación tras las abundantes lluvias registradas en los últimos meses. El alcalde ha señalado que, aunque el servicio ya lleva dos meses trabajando en distintas zonas de la ciudad, muchas parcelas necesitarán repasos posteriores a lo largo del año.

En lo que va de 2026, el servicio ha actuado ya en 30 parcelas de diferentes puntos de Cáceres, alcanzando prácticamente a la totalidad de barriadas y a las principales vías urbanas. De forma paralela, también se están desarrollando trabajos para retirar la vegetación que aparece en acerados, asfalto y alcorques. Junto a él, acudieron al Parque de los Olmos (Cáceres El Viejo) representantes de la empresa Talher y concejales como Pedro Muriel o Jacobi Ceballos.

Un robot para taludes y zonas con pendiente

Entre los medios incorporados destaca un robot desbrozador teledirigido, una de las principales novedades del dispositivo. José Manuel Lozano, responsable de Talher en Cáceres, ha explicado que esta maquinaria está diseñada para trabajar mediante control remoto y resulta útil sobre todo en taludes y espacios con mucha pendiente, donde un operario no puede intervenir con seguridad.

Foto de familia frente a los desbroces. / Carlos Gil

Lozano ha detallado que se trata de un modelo LV300 Pro, que funciona con gasóleo y que actualmente la empresa dispone de una unidad en Cáceres, aunque ha apuntado que podría incorporarse otra más durante la campaña de este año.

Incendio

Durante la comparecencia, el alcalde también se refirió al incendio registrado este pasado domingo en la zona de la Ribera del Marco, donde ardió una superficie de cañizo en las traseras de la calle Miralrío. Mateos afirmó que el fuego fue provocado y que fue sofocado con rapidez por los servicios de extinción. Además, señaló que Policía Local y Policía Nacional tratarán de investigar lo ocurrido, aunque ha advertido de la dificultad de identificar a los autores en zonas aisladas si no existe colaboración ciudadana.

En este sentido, hizo un llamamiento a la prudencia y a la concienciación para evitar conductas que puedan poner en riesgo viviendas y vidas humanas, en un contexto en el que el consistorio quiere adelantarse este año al periodo de mayor riesgo con un modelo de desbroce permanente en toda la ciudad.