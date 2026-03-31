Cáceres en acción: cine, música íntima y sinfonías que no te puedes perder

Tres actividades para disfrutar de la ciudad.

Este martes, la Filmoteca de Extremadura proyecta 'Sorda'

La Filmoteca de Extremadura presentará 'Sorda' el martes 31 de marzo a las 19.30 horas, un drama sensible que explora la maternidad, la comunicación y la igualdad a través de Ángela, una mujer sorda que espera un hijo junto a su pareja oyente, Héctor. Dirigida por Eva Libertad, con música de Aránzazu Calleja y fotografía de Gina Ferrer, la película combina narrativa cercana y accesible, con subtítulos y audiodescripción, ofreciendo un relato universal sobre los retos y alegrías de la vida familiar.

Concierto de Cecilio Clemente en El Corral de las Cigüeñas

El próximo 2 de abril, de 18.00 a 19.30 horas, el cantautor Cecilio Clemente ofrecerá un concierto en El Corral de las Cigüeñas, ubicado en el corazón del casco antiguo de Cáceres. Clemente es un artista extremeño con más de 30 años de trayectoria en la escena musical, conocido por sus interpretaciones cercanas y sensibles que combinan composiciones propias con guiños a clásicos que han marcado su estilo.

El Corral de las Cigüeñas, más que un bar convencional, es un espacio cultural emblemático de Cáceres que, con su patio acogedor y ambiente bohemio, acoge conciertos de música en directo, exposiciones y actividades culturales diversas. La cita del 2 de abril es una oportunidad para disfrutar de la música de autor en un entorno íntimo y singular, en pleno centro histórico de la ciudad.

La Orquesta de Extremadura ofrece un gran concierto en el Palacio de Congresos

La Orquesta de Extremadura actuará el jueves 16 de abril a las 20.00 horas en el Palacio de Congresos, en una cita destacada dentro de su temporada sinfónica que atraerá a los amantes de la música clásica y contemporánea.

La Orquesta de Extremadura nació en el año 2000 por iniciativa del Gobierno de Extremadura con el objetivo de dotar a la región de una formación sinfónica estable y de referencia que difundiera la cultura musical en toda la comunidad. Desde su primer concierto en el Real Monasterio de Guadalupe, la orquesta ha desarrollado una rica trayectoria ofreciendo temporadas regulares en ciudades como Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, además de presentarse en salas importantes como el Auditorio Nacional de Madrid o el Euskalduna de Bilbao.

A lo largo de estos años ha interpretado un repertorio que abarca desde obras clásicas del siglo XVIII hasta música contemporánea, incluyendo estrenos de compositores españoles y encargos de nuevas piezas, con el compromiso de apoyar la creación musical. La orquesta ha colaborado con solistas y directores de prestigio y ha realizado giras tanto dentro como fuera de España.