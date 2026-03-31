Cáceres corrige una cláusula de la plaza de toros y cierra la puerta a reiniciar el proceso de adjudicación

Nuevo movimiento en la licitación de la plaza de toros de Cáceres para las temporadas 2026 y 2027. La Alcaldía ha dictado una resolución en la que interpreta la cláusula 8.1 del pliego de prescripciones técnicas para aclarar que también "serán admitidas y se valorará a todas aquellas figuras que no figurando en el Anexo I, tengan igual o idéntica trayectoria profesional que los toreros y novilleros incluidos en dicho documento". El acuerdo ordena además su publicación en el perfil del contratante.

La resolución parte de un escrito presentado el 4 de marzo por Alberto Manuel Hornos Valiente (también empresario taurino que regenta la firma Ceber Tauro) contra los pliegos del procedimiento restringido convocado para adjudicar la gestión y explotación de la 'Era de los Mártires'. En ese expediente, el informe de Secretaría concluye que la cláusula 8.1 no se ajustaría a derecho si se interpretara como una relación cerrada de profesionales que limitase la concurrencia y excluyese de valoración a otros toreros o novilleros con la misma trayectoria.

El mismo informe añade que la solución no pasa por incorporar un nombre concreto al anexo, sino por aplicar criterios objetivos, abiertos y verificables basados en méritos profesionales. Por eso, la resolución municipal fija esa interpretación de la cláusula y la hace pública, aunque precisa de forma expresa que no será necesario reabrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes de participación porque esa aclaración "no tiene incidencia en la admisión o no de las solicitudes ya presentadas", al limitarse esta fase a comprobar la solvencia económica y técnica exigida en el pliego.

El contexto del procedimiento

La licitación afecta al contrato de concesión de servicios para gestionar y explotar la plaza durante las temporadas 2026 y 2027. El expediente establece un mínimo de tres festejos por temporada: dos corridas de toros en San Fernando y una novillada con picadores en San Fernando, San Miguel o San Jorge. En la fase de apertura de solicitudes, la Mesa de Contratación constató que se habían presentado dos empresas: Lances de Futuro y Mar Toros. La documentación administrativa de la primera fue calificada como conforme y la de la segunda como no conforme.

Según el acta, Mar Toros aportó como único documento acreditativo de solvencia técnica un certificado de la plaza de toros de Olivenza, de segunda categoría, en el que constaba la organización de festejos en 2021, 2022 y 2025, en concreto novilladas en clase práctica y una novillada con picadores. Tras analizar esa documentación, la Mesa concluyó que esos trabajos no acreditaban experiencia de igual o similar naturaleza a la exigida en el contrato de Cáceres y elevó al órgano de contratación propuesta de no admisión de Mar Toros, además de proponer la selección de Lances de Futuro para que presentara su proposición.

El recurso de Mar Toros

Después de esa decisión, Joaquín Domínguez Giralt, en representación de Mar Toros, presentó el 19 de marzo un recurso potestativo de reposición contra la propuesta de exclusión notificada el día anterior. En ese escrito, la empresa sostiene que el pliego exigía únicamente haber gestionado alguna plaza de toros de primera o segunda categoría entre 2021 y 2025 y defiende que no se establecía ni un número mínimo de festejos ni una distinción entre corridas y novilladas.

El recurso añade que la exclusión se fundamentó en que "la celebración de novilladas no acreditaría la solvencia exigida" y sostiene que esa interpretación introduce un requisito adicional no previsto en el pliego. También argumenta que las novilladas con picadores forman parte del propio objeto del contrato y solicita que se declare no conforme a derecho la exclusión, que se reconozca el cumplimiento de la solvencia técnica, que se acuerde su admisión y que se suspenda el procedimiento de licitación.

La nueva resolución municipal conocida ahora no entra en ese debate sobre la solvencia técnica de Mar Toros. Lo que hace es resolver una alegación distinta, centrada en la redacción de la cláusula 8.1 del pliego técnico y en la forma de valorar la composición de los carteles. Y, al mismo tiempo, deja por escrito que esa interpretación no altera la admisión o exclusión de las solicitudes ya registradas. Este recurso se resolverá en la Mesa de Contratación que se ha programado para el miércoles de esta misma semana.