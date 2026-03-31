Cáceres se suma a la prevención: pulseras identificativas para menores en Semana Santa, una medida de seguridad

El Ayuntamiento de Cáceres ha en marcha esta Semana Santa un dispositivo especial de pulseras identificativas para menores con el objetivo de facilitar su localización en caso de pérdida durante las procesiones. La medida se canalizará a través de las cofradías y también estará disponible para las familias asistentes.

La medida ha sido anunciada por el Ayuntamiento de Cáceres, a través de las concejalías de Servicios Públicos, Movilidad y Seguridad, en vísperas de una de las citas con mayor concentración de público del calendario local. La iniciativa consiste en repartir pulseras identificativas para que los menores que participen en los desfiles procesionales puedan ir correctamente señalizados y ser localizados con mayor rapidez si se produce alguna incidencia.

Las zonas más destacadas del recorrido de la Procesión de las Penas están "muy pegadas al corazón monumental de Cáceres" / Pablo Parra

Según ha explicado el concejal del área, Pedro Muriel, las pulseras se distribuyen este martes entre las cofradías de la ciudad para que puedan utilizarlas durante los recorridos procesionales. El edil ha señalado que "esta Semana Santa será más segura gracias a esta iniciativa, que permite que todos los menores que participen en las procesiones vayan identificados, facilitando una rápida actuación en caso de cualquier incidencia".

El dispositivo no se limita a quienes formen parte de los cortejos. El consistorio ha indicado también que las familias que asistan como público a las procesiones podrán solicitar estas pulseras a los agentes de Policía Local, de manera que los niños y niñas que acudan a ver los desfiles puedan estar igualmente identificados.

Más tranquilidad para familias y cofradías

Desde el Ayuntamiento se enmarca esta decisión dentro del operativo especial previsto para Semana Santa, en coordinación con las cofradías, con la intención de reforzar la seguridad tanto de los participantes como de los asistentes. La finalidad principal es reducir el tiempo de respuesta si un menor se desorienta o se separa de sus acompañantes en una zona con gran densidad de público.

Muriel ha destacado que la iniciativa pretende aportar tranquilidad a las familias y a las hermandades en unos días en los que el casco histórico y buena parte de los itinerarios procesionales concentran a miles de personas. En una ciudad como Cáceres, donde la Semana Santa tiene un marcado peso patrimonial, religioso y turístico, cualquier herramienta que agilice la actuación de los servicios de seguridad cobra especial relevancia.

Una medida que ya se aplica en otras ciudades

El uso de pulseras identificativas para menores no es una novedad exclusiva de Cáceres. En Sevilla, el Ayuntamiento puso en marcha hace años un sistema similar durante la Semana Santa, con reparto de pulseras por parte de policías, bomberos y voluntarios de Protección Civil para facilitar la localización de padres y madres de niños extraviados. En aquella campaña municipal se llegaron a imprimir 160.000 pulseras.

También en Santa Cruz de Tenerife se han utilizado estas medidas en grandes celebraciones. El ayuntamiento capitalino repartió más de 20.000 pulseras identificativas para menores durante el Carnaval de Día, con un espacio en blanco para que los responsables legales escribieran un teléfono de contacto.

Otro ejemplo reciente está en Miguelturra (Ciudad Real), donde el Ayuntamiento y Protección Civil mantienen un sistema gratuito de pulseras para niños y niñas en eventos multitudinarios. Además de repartirlas durante las celebraciones, el municipio incluso ofrece este recurso como trámite específico dentro de su área de Protección Civil.

Prevención sencilla en eventos multitudinarios

La recomendación de identificar a los menores en contextos de gran afluencia aparece además de forma recurrente en consejos de prevención difundidos en torno a la Semana Santa y otros eventos populares. En Jerez, por ejemplo, una guía reciente sobre cómo acudir con niños a las procesiones insiste en el uso de pulseras con teléfono de contacto para actuar con rapidez en caso de extravío.

Cáceres se suma así a una línea de prevención cada vez más extendida en ciudades con celebraciones masivas: medidas simples, visibles y de bajo coste que permiten ganar tiempo cuando se produce una incidencia con un menor. En jornadas de calles llenas, itinerarios largos y momentos de gran movilidad, esa rapidez puede resultar decisiva para resolver una situación de angustia en pocos minutos.