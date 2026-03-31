El Consejo de la Juventud de Extremadura y la Diputación de Cáceres impulsan la participación juvenil y la cultura democrática

El fortalecimiento de los valores democráticos entre la juventud y la necesidad de acercar el funcionamiento de las instituciones a las nuevas generaciones han centrado la reunión mantenida entre el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura, Lidia Solana. En el encuentro también ha participado la técnica de participación juvenil, Paula Alonso.

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en la importancia de impulsar iniciativas que fomenten la participación activa de los jóvenes en la vida pública, así como el debate y el conocimiento del funcionamiento institucional. Desde el Consejo de la Juventud de Extremadura se puso sobre la mesa la necesidad de seguir avanzando en políticas que acerquen las instituciones a la ciudadanía joven, especialmente en un contexto en el que se considera clave reforzar la cultura democrática.

Acceso a la vivienda

En este sentido, Solana detalló las líneas principales del plan de trabajo del organismo, centrado en dos grandes objetivos: el fortalecimiento del tejido asociativo juvenil y la defensa de los derechos e intereses de la juventud. Entre estos, destacó especialmente el acceso a la vivienda, uno de los principales retos que afrontan actualmente los jóvenes en la región.

Por su parte, Morales recordó algunas de las medidas impulsadas desde la institución provincial en esta materia, haciendo especial mención al programa ‘Más Vivienda’. Según explicó, esta iniciativa busca facilitar el acceso a una vivienda digna, con especial atención al medio rural, donde la fijación de población joven se considera un elemento estratégico para el desarrollo territorial.

Solana con Miguel Ángel Morales. / Diputación de Cáceres

Proyectos

El encuentro también sirvió como espacio para presentar proyectos concretos orientados a fomentar la participación juvenil. Entre ellos, destaca 'Democrazia con Z', una iniciativa promovida por el Consejo de la Juventud de España que tiene como objetivo acercar los valores democráticos a las nuevas generaciones y consolidar los avances logrados en este ámbito.

Tal y como explicó Solana, este proyecto tendrá una de sus citas en Extremadura con la celebración del encuentro 'Raíces por cultura', que se desarrollará en un municipio de la región aún por concretar. La iniciativa incluirá diversas actividades como mesas institucionales, talleres participativos, creación de murales y espacios de micrófono abierto, con el objetivo de generar diálogo y reflexión entre los jóvenes.

Desde el Consejo de la Juventud de Extremadura se subrayó, además, la importancia de contar con el respaldo de las administraciones públicas para el desarrollo de este tipo de iniciativas, consideradas fundamentales para fomentar una ciudadanía activa, crítica y comprometida.

La reunión pone de manifiesto la voluntad de colaboración entre instituciones y organizaciones juveniles para avanzar en políticas que no solo respondan a las necesidades materiales de la juventud, como el acceso a la vivienda, sino que también promuevan su implicación en la vida democrática y en la construcción del futuro colectivo.