El Cristo del Amparo cierra el Martes Santo esta noche a las once, en un recorrido austero pero emblemático

Uno de los recorridos más bellos y emblemáticos de la Semana Santa de Cáceres. El Cristo del Amparo es el encargado de poner fin a la jornada del Martes Santo y dar paso a la del Miércoles Santo, que es, a su vez, el inicio de esa racha frenética de 11 procesiones sin descanso.

Sale a las 23.00 horas de la ermita del Amparo, en la subida al Santuario de la Montaña, y baja al corazón de la parte antigua recorriendo lugares emblemáticos de la ciudad como Fuente Concejo, la calle Caleros, Santiago, Santa María, los adarves y San Mateo, donde se recoge.

Itinerario: Ermita del Amparo (23.00 horas), carretera de la Montaña, Fuente Concejo (00.00 horas), Caleros, plaza de Santiago, Godoy, plaza del Socorro, Tiendas, plaza de Santa María, de la Estrella, Adarves de la Estrella (1.30 horas), de Santa Ana, del Padre Rosalío, de la Puerta de Mérida, Ancha, plaza de San Mateo e Iglesia de San Mateo (2.00 horas).

La procesión tiene la peculiaridad de que se hace en silencio. Solo un timbal destemplado lo rompe. Y es que ni siquiera los propios hermanos hablan, ya que en la salida del cortejo han realizado un voto de silencio que no se romperá hasta una vez entrados en San Mateo.

Recorrido 'catovi'

El Cristo del Amparo, una talla del siglo XVII, sabe combinar la austeridad de su procesión con las vistas espectaculares que ofrece la bajada a Fuente Concejo. Es un muy buen lugar para verla, pero tiene el inconveniente de que la acera es muy estrecha y es un punto repleto de personas, por las vistas y porque es la hora más temprana.

La calle Caleros también suele contar con su afluencia, pero a partir de Santiago la procesión va prácticamente sola. Se podría recomendar su paso por Santa María o los adarves, donde la imagen sigue siendo increíble y, además, apenas hay gente. Lo malo es que las horas no acompañan, así como el frío que suele hacer en ese momento.

Galería | Así se monta el paso del Cristo del Amparo de Cáceres / Carlos Gil

Novedades

La única novedad para este año será la exaltación a la saeta que ha realizado la cofradía buscando una que esté especialmente dirigida al Cristo. "Hicimos unas bases y actualmente ya tenemos varios saeteros que se han registrado y se han apuntado para participar", explica el Mayordomo de la cofradía, Alfredo Fondón. Esto busca ensalzar especialmente la saeta cacereña.

La temática de la saeta es clara: el Cristo del Amparo. "Cuando uno lleva tiempo saliendo en la procesión, como yo, se da cuenta de que le falta algo, una cosilla". Y, aunque en la estación de penitencia son decenas las saetas que se le canta, solo una menciona una vez al Amparo. Ese es el detalle que quieren cambiar, tener una saeta propia, además acorde al estilo de Teresa La Navera o Juan Corrales.

La Cofradía del Amparo realiza a lo largo de todo el recorrido una lectura del sermón de las Siete Palabras, donde diferentes instituciones o cofradías se van sumando para leer: la policía local, la Vera Cruz, la cofradía del Vaquero, la del Nazareno, la Soledad, Jesús Condenado y, ya en San Mateo para terminar, el padre José María.

Galería | La Cofradía del Amparo: castidad, silencio y el Cristo de los pobres / Pablo Parra

Hay quien nombra al Cristo del Amparo como el Cristo de los pobres, y es una definición bastante acertada. Se puede ver en la extrema simpleza de su paso y sus flores, pero también en la propia cofradía. A la derecha de la imagen, en la ermita, se encuentra un pequeño limosnario donde los visitantes, cacereños o no, dejan donativos que van íntegramente a la caridad.

El lugar es tan pequeño que el paso comienza a montarse en la calle este mismo martes por la mañana. Así, el Amparo ya se encuentra ataviado en su paso para recibir a las multitudes cacereñas un año más.