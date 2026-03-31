Festival multiétnico
Cuenta atrás para el festival Womad en Cáceres: el contrato ya está adjudicado y se celebrará entre el 7 y el 10 de mayo
El Consorcio Gran Teatro de Cáceres adjudicó a Womad International Limited la organización del festival Womad 2026 por 470.981,50 euros, debido a los derechos de exclusividad de la marca
El Consorcio Gran Teatro de Cáceres ha adjudicado el contrato para la organización, gestión y producción del Festival Internacional de Música Womad 2026 por un importe total de 569.887,61 euros, según el anuncio publicado este 30 de marzo en la Plataforma de Contratación del Sector Público .
La adjudicación ha recaído en la empresa Womad International Limited, única licitadora que ha presentado oferta en el procedimiento, por un importe de 470.981,50 euros sin IVA. En total, se ha recibido una sola propuesta, que ha sido considerada válida y conforme a los requisitos establecidos en los pliegos.
Contrato por exclusividad
El contrato se ha tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad por razones de exclusividad, ya que la organización del festival está vinculada a derechos de propiedad intelectual sobre la marca Womad.
Según recoge el expediente, Womad International Limited es la única empresa autorizada para explotar la marca en España, al contar con los derechos cedidos por la empresa titular, Real World Holdings Limited, lo que justifica la imposibilidad de concurrencia de otras entidades .
Fechas y ejecución
El festival Womad se celebrará en Cáceres entre el 7 y el 10 de mayo de 2026, mientras que el contrato tendrá una duración que abarca desde su formalización hasta el 31 de mayo, incluyendo las tareas de cierre y justificación del evento.
El valor estimado del contrato coincide con el importe adjudicado sin impuestos, fijado en 470.981,5 euros, mientras que el presupuesto base de licitación ascendía a 569.887,61 euros con IVA incluido.
Plazos y procedimiento
La adjudicación se ha aprobado el 30 de marzo de 2026 y el plazo previsto para la formalización del contrato se sitúa entre el 22 y el 29 de abril. El proceso ha seguido una tramitación ordinaria y electrónica, con presentación de ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público y sin financiación europea asociada .
Womad es uno de los principales eventos culturales de la ciudad y volverá a celebrarse en el entorno del casco histórico de Cáceres en su edición de 2026.
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