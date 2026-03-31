Las entradas para el concierto de Galván Real en Cáceres ya están a la venta y se agotan rápido

La cuenta atrás ha comenzado. Cáceres se prepara para recibir uno de los conciertos más esperados del próximo año. Galván Real, uno de los nombres más potentes del panorama musical actual, ha incluido la ciudad en su gira '10 Años Contigo', una celebración de una década sobre los escenarios que llegará al Pabellón Multiusos el sábado 12 de septiembre de 2026.

El anuncio ha despertado ya el interés de cientos de seguidores en Extremadura, conscientes de que los conciertos del artista valenciano suelen colgar el cartel de completo en cuestión de días. No es casualidad: su trayectoria, respaldada por millones de reproducciones en plataformas digitales y varios discos de Oro y Platino, lo sitúa como uno de los artistas más seguidos del momento.

La cita cacereña arrancará con la apertura de puertas a las 20:00 horas, mientras que el concierto comenzará a las 22:00. Sobre el escenario, el público podrá corear algunos de sus temas más conocidos como “La Magia”, “La Calma”, “Volverte a ver” o “Por siempre”, canciones que han conectado especialmente con una generación marcada por el romanticismo y las emociones intensas.

Un fenómeno musical que llena recintos

Detrás del nombre artístico de Galván Real está Óscar Espinosa Castillo, nacido en Valencia en 1992 y vinculado también a Gandía. Desde muy joven mostró una fuerte conexión con el flamenco, un género que ha sabido reinterpretar con sonidos actuales hasta construir su propio sello: el llamado “flamencotón”, una fusión de flamenco, pop y ritmos urbanos.

Su voz rasgada, inconfundible, es una de sus principales señas de identidad. Una voz que no solo se escucha, sino que se siente, y que ha sido clave en su éxito. Desde sus primeras grabaciones en 2012, su crecimiento ha sido constante, hasta superar el millón de oyentes mensuales en plataformas como Spotify.

En directo, su propuesta gana aún más fuerza. La cercanía con el público, la intensidad de sus interpretaciones y una puesta en escena cuidada han convertido sus conciertos en auténticas experiencias emocionales, donde cada canción se vive como una historia compartida.

Cáceres, parada clave de una gira nacional

El concierto en Cáceres forma parte de una gira que recorrerá algunos de los principales escenarios del país, con paradas en plazas de toros y grandes recintos como Valencia, Madrid, Badajoz o Almería. En ese mapa, la capital cacereña se cuela como una de las citas destacadas del suroeste peninsular.

Galván Real. / Cedida a El Periódico

No es un detalle menor. En los últimos años, la ciudad ha consolidado su capacidad para atraer grandes eventos musicales, y este concierto refuerza esa tendencia, situando al Multiusos como un espacio clave para giras nacionales de primer nivel.

Además, el evento supondrá un nuevo impulso para el ocio y la actividad cultural en la ciudad, con la previsión de atraer público no solo de Cáceres, sino también de otras zonas de Extremadura e incluso de comunidades limítrofes.

Entradas ya a la venta y aviso: vuelan

Las entradas ya se encuentran disponibles en plataformas como Entradas.com, El Corte Inglés o Eternidad Eventos. La organización recomienda adquirirlas con antelación, ya que la demanda está siendo alta desde el primer momento.

Y no es para menos. La gira de los 10 años no es solo un concierto más. Es un recorrido por una trayectoria que ha crecido canción a canción, escenario a escenario, hasta consolidar a Galván Real como uno de los artistas más influyentes de su género.

En septiembre de 2026, Cáceres no solo acogerá un concierto. Vivirá una noche de esas que se cantan a pleno pulmón y se recuerdan durante años.