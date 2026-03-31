El Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, Colegiado de Honor por el Colegio de Médicos de Cáceres

El Colegio Oficial de Médicos de Cáceres ha distinguido al Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, como Colegiado de Honor, en reconocimiento a su labor en la persecución de las agresiones a profesionales sanitarios y su firme defensa de la seguridad en el ejercicio médico.

La concesión de esta distinción fue aprobada durante la Asamblea General de Colegiados celebrada el pasado mes de marzo, a propuesta de la Junta de Gobierno, en el marco de un conjunto de reconocimientos dirigidos a destacar trayectorias y contribuciones relevantes al prestigio de la profesión médica.

Reconocimiento a trayectorias destacadas

En la misma sesión, la institución acordó conceder la Medalla al Mérito Colegial a los doctores Nieves Santos de Vega, Ignacio Casado Naranjo, Pablo Borrega García y José Ignacio Prieto Romo, todos ellos colegiados en la provincia, por sus destacadas trayectorias profesionales y su aportación al prestigio y reputación de la medicina.

Asimismo, el Colegio ha otorgado esta misma distinción, a título póstumo, al doctor Gonzalo Marcos Gómez, en reconocimiento a su ejemplar trayectoria en el ámbito de la Cardiología, así como a su vocación de servicio y calidad humana, que han dejado un legado significativo tanto en la profesión como en la propia institución colegial.

La entrega oficial de estos reconocimientos tendrá lugar el próximo 19 de junio, durante la celebración del Día de la Profesión Médica, en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres. Se trata de una de las principales citas del calendario colegial, en la que también se hará entrega de las becas y premios anuales que concede la entidad.

Con estas distinciones, el Colegio pone en valor el compromiso, la excelencia y la vocación de servicio de los profesionales vinculados al ámbito sanitario, al tiempo que refuerza el respaldo institucional a la defensa de los médicos frente a situaciones de riesgo en el ejercicio de su labor.