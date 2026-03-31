Cuidados médicos
Fisioterapia para prevenir lesiones: Cáceres ofrece servicio especializado a costaleros y hermanos de carga
El servicio de fisioterapia del Ayuntamiento de Cáceres, en colaboración con el Cofext, estará disponible los días 2, 3 y 4 de abril para atender a los participantes en las procesiones.
El Ayuntamiento de Cáceres vuelve a activar un servicio especializado de fisioterapia dirigido a costaleros y hermanos de carga durante la Semana Santa. El dispositivo, impulsado junto al Cofext, busca prevenir lesiones y atender incidencias en unos días de alta exigencia física. La Semana Santa cacereña, declarada de Interés Turístico Internacional, no solo implica un importante despliegue organizativo y de seguridad, sino también un esfuerzo físico notable para quienes participan en las procesiones. En este contexto, el consistorio ha decidido mantener un año más el servicio de atención al hermano de carga y costalero.
El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha señalado que este recurso "vuelve a ser un apoyo fundamental para quienes participan activamente en las procesiones, ayudando a prevenir lesiones y ofreciendo atención especializada en unos días de gran exigencia física". El servicio se prestará los días 2, 3 y 4 de abril, en horario de 10:00 a 14:00 horas, en el Centro de Atención al Hermano de Carga y Costalero, ubicado en la calle Tiendas, junto a la Concatedral.
Impulsado en colaboración con el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura (COFEXT), el dispositivo ofrece tratamientos de fisioterapia preventiva, atención a lesiones musculoesqueléticas y asesoramiento sobre posturas, aspectos clave para evitar problemas derivados del esfuerzo prolongado. El recurso está dirigido no solo a costaleros, sino también a hermanos de carga, personal de escolta y músicos de bandas, todos ellos expuestos a largas horas de actividad física.
Cita previa y atención urgente
Para acceder al servicio será necesario solicitar cita previa a través de los teléfonos habilitados por el Ayuntamiento. No obstante, durante los días de procesión también se prestará atención urgente sin necesidad de cita, con el objetivo de responder de forma inmediata ante cualquier incidencia.
Desde el consistorio se insiste en la importancia de hacer uso de este recurso para prevenir lesiones que, en algunos casos, pueden repetirse campaña tras campaña si no se tratan adecuadamente.
Una práctica extendida en otras ciudades
El cuidado de costaleros y participantes en Semana Santa es una preocupación compartida en otras ciudades con gran tradición cofrade. En Sevilla, el Colegio de Fisioterapeutas y distintos dispositivos sanitarios colaboran con hermandades ofreciendo recomendaciones posturales y asistencia durante la Semana Santa.
En Málaga, el Ayuntamiento y servicios sanitarios refuerzan la atención a portadores de tronos, con dispositivos específicos en puntos estratégicos del recorrido procesional. Por su parte, ciudades como Granada o Valladolid han incorporado en los últimos años servicios de fisioterapia o asistencia sanitaria orientada a los cofrades, especialmente en jornadas de mayor intensidad.
Este tipo de iniciativas reflejan una tendencia creciente a profesionalizar el cuidado físico de quienes hacen posible la Semana Santa, una realidad que también se consolida en Cáceres.
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