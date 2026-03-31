Semana Santa 2026
Una joven con leucemia ofrece una emotiva ofrenda floral en la procesión de la Humildad de Cáceres
En Cáceres, la procesión de Jesús de la Humildad dedicó una emotiva levantá a una joven con leucemia, que ofreció un ramo de flores, con el deseo de que pueda acompañarles el próximo año
La Semana Santa es más que pasos que bailan al compás de la música y que se dan un paseo por la ciudad. Mucho más que eso. La Semana Santa es pasión, es sentimiento. Y aunque haya algunas personas que no lo entiendan, la realidad es que en todas y cada una de las procesiones brotan lágrimas y se erizan pieles, fruto de la emoción.
Este Domingo de Ramos, Cáceres ha podido ver uno de esos momentos que son Pasión pura y dura. En la procesión de Jesús de la Humildad, una joven ha realizado una ofrenda floral instantes antes de una levantá, que además ha sido dedicado a ella. El motivo: tiene leucemia.
Lo decía el capataz unos segundos antes de ordenar a los hermanos de carga, costaleros en este caso, levantarse y continuar con la procesión. "Va por ella. Que el Señor le dé fuerzas y que el año que viene nos pueda acompañar". A su lado, la joven, con lágrimas en los ojos, colmándose de fe para que su futuro sea próspero.
Por este motivo, esa levantá, y todas las que restaban de la procesión, fueron "más fuerte que hasta ahora". Así, el capataz mandó a Jesús, y a las flores de la joven, todos por igual, "al cielo con él".
San Juan
El paso de la procesión por la plaza de San Juan fue otro de los momentos más emotivos de la procesión, donde, además, se realiza una estación de penitencia dentro de la iglesia, en un momento de fraternidad entre la Hermandad del Vivero y la Cofradía de los Ramos.
Ahí, el paso baila ante la atenta mirada de los cacereños y los turistas que en la tarde del Domingo de Ramos se encontraron con la estampa. Desde personas mayores hasta jóvenes, hombres y mujeres. Quien estuvo ahí lo sintió, y eso que se quedó.
En una jornada que comenzó marcada por el fortísimo viento, la Humildad bajó un año más al centro de Cáceres en su estación de penitencia. Lo hizo por calles poco recorridas en este contexto como la calle San Pedro de Alcántara, y con un tramo inclusivo a la altura de la Fuente Luminosa en la que no hubo música alguna.
Por estos y otros motivos, la procesión de la Humildad es especial. Con suerte, en un año esta misma joven vuelve a verla y a ofrecer un ramo de flores, pero de agradecimiento.
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