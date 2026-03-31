El mercado de Robe Iniesta de Cánovas, en Cáceres

El mercado de Semana Santa ya ocupa el Paseo de Cánovas y vuelve a formar parte del paisaje más reconocible de estos días en Cáceres. La cita reúne 27 puestos de venta ambulante y suma artesanía, bisutería, dulces, recuerdos religiosos, figuras de colección y artículos de regalo, en un contexto de alta afluencia turística y de intensa actividad cultural en la ciudad. Vuelve a celebrarse en la parte exterior del Paseo de Cánovas, coincidiendo con los números impares de la avenida de España, y se integra un año más en una de las semanas con más movimiento del calendario local. La convocatoria municipal fija para esta edición 28 casetas de 3x2 metros, además de cinco reservadas para instituciones o asociaciones sin ánimo de lucro, una dimensión que confirma el peso que ha ganado esta cita dentro de la Semana Santa cacereña.

La ciudad vive estos días una de sus grandes ventanas turísticas. La Semana Santa de Cáceres, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, moviliza miles de visitantes y refuerza el pulso económico del centro con procesiones, actividad hostelera, comercio y una programación patrimonial más amplia. El mercado de Cánovas se inserta precisamente en ese flujo.

Una de las cuestiones que más interés despierta entre vecinos y turistas sigue siendo los días de celebración: estará hasta el Lunes de Pascua.

Más allá de la artesanía y la bisutería

El mercado ofrece bastante más que el formato clásico de artesanía y bisutería. El portal oficial de turismo de Cáceres lo presenta como un espacio donde conviven recuerdos religiosos, dulces tradicionales y otros productos locales, mientras que las bases municipales autorizan también la venta de juguetes, artículos de regalo, golosinas y frutos secos. Esa mezcla explica en buena parte su atractivo: no funciona solo como paseo de compras, sino como una extensión comercial del ambiente de Semana Santa.

A esa oferta se suman propuestas más singulares. La cacereña Sara Sierra explica que participa con un puesto de bisutería y figuras de colección, un tipo de producto que mueve también en salones manga y en otras ferias temáticas. Su presencia refleja cómo este mercado va abriendo hueco a artículos que se salen del souvenir más convencional y buscan también a un público aficionado a lo coleccionable.

Playmobil personalizados y un homenaje a Robe

Entre los puestos que más llaman la atención figura también el de Laura Ordóñez, que afronta ya su tercera Semana Santa en este mercado con una propuesta centrada en Playmobil personalizados, pintura de diamantes y complementos "hechos a mano". En su caso, el escaparate incorpora además uno de los detalles más curiosos de esta edición: un homenaje a Robe Iniesta.

La artesana ha creado una figura de Playmobil inspirada en el músico placentino, sumándose así al reconocimiento que su figura sigue despertando en Cáceres y en toda Extremadura. La pieza, expuesta estos días en su puesto, mezcla el tono creativo y desenfadado del mercado con un guiño a uno de los nombres más emblemáticos de la música extremeña. Ese detalle introduce además un matiz nuevo en el mercadillo: la presencia de Robe no aparece aquí en forma de acto oficial o programación paralela, sino como un homenaje artesanal y popular a pie de caseta.

Un mercado que también evoluciona

La evolución del mercado se percibe tanto en el tamaño como en el tipo de producto. En la ficha turística general de Cáceres seguían apareciendo 21 puestos, mientras que las bases específicas de 2026 elevan la previsión a 28. Ese crecimiento apunta a una consolidación del formato y a una mayor diversidad en la oferta, con espacio para propuestas más personales y alejadas del puesto tradicional.

También cambia el propio contexto de ciudad. La Semana Santa cacereña se promociona cada vez más como experiencia completa, con refuerzo del Centro de Divulgación de la Semana Santa, más guías oficiales, mejoras de accesibilidad y nuevas herramientas de información para el visitante. El mercadillo se beneficia directamente de ese ecosistema.

Turismo, paseo y cliente local

No existe una radiografía pública cerrada y específica del perfil del visitante del mercado, pero todo apunta a un público mixto. Por Cánovas pasan estos días turistas que llegan atraídos por las procesiones y el patrimonio monumental, pero también familias cacereñas, paseantes habituales del centro y compradores que aprovechan el tirón de la Semana Santa para acercarse al mercado. El Ayuntamiento insiste en que la celebración funciona como uno de los grandes motores turísticos, culturales y económicos de la ciudad, y esa misma corriente alimenta el recorrido comercial del paseo.

El tiempo sigue marcando el ritmo

Como ocurre en cualquier mercado al aire libre, el tiempo condiciona la organización y el flujo de público. La propia Semana Santa vive pendiente de la meteorología, y esa dependencia se traslada de forma directa al mercado: lluvia, viento o bajada de temperaturas pueden cambiar el paso de visitantes, alterar el ambiente de paseo y reducir la permanencia en los puestos. El presidente de la Unión de Cofradías resume ese factor con una frase repetida en estas fechas: todo está preparado "si el tiempo acompaña"

Apoyo al comercio y escaparate para pequeños vendedores

El mercado se organiza a través de convocatoria pública y bajo la ordenanza municipal de venta ambulante, lo que le da un marco reglado de funcionamiento. Para los vendedores, funciona además como escaparate en una de las semanas con más tránsito peatonal en Cáceres. En paralelo, el Ayuntamiento mantiene líneas de trabajo más amplias para revitalización comercial y apoyo al tejido urbano, aunque las bases del mercadillo se centran sobre todo en la adjudicación, el seguro obligatorio y las condiciones de ocupación y suministro.

La Procesión de la Burrina de la cofradía de los Ramos en Cáceres. / Pablo Parra

La imagen final que deja este arranque de mercado es la de una cita comercial asentada, más diversa que hace unos años y capaz de mezclar el recuerdo religioso, el producto local y la artesanía con guiños inesperados como ese Playmobil de Robe Iniesta que estos días asoma en uno de los puestos de Cánovas. Ahí, entre el paseo, la compra y la curiosidad, el mercado vuelve a encontrar su sitio en la Semana Santa de Cáceres.