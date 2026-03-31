La procesión de Jesús Despojado de Cáceres: una tarde de pasión que comenzará a las 20.00 horas, con unos 20º de temperatura que invitan a salir a la calle

Es la cofradía más joven, pero ya está más que consolidada en la ciudad. La Hermandad de Jesús de la Lealtad Despojado de sus Vestiduras se prepara para salir un nuevo Martes Santo. Será la cuarta vez que lo haga, y lo hará a partir de las 20.00 horas de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima.

Itinerario: Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Fátima (20.00 horas), Rafael García-Plata de Osma, Gil Cordero, plaza de América, avenida de España (impares), San Antón, San Pedro, plaza de San Juan, Pintores, Plaza Mayor, General Ezponda, Ríos Verdes, Andrada, Santo Domingo (22.15 horas), plaza de la Concepción, Moret, Pintores, plaza de San Juan, San Pedro, San Antón (23.00 horas), avenida de España (impares), Fuente Luminosa, avenida de España (pares), Gómez Becerra, Eladia Montesino-Espartero Averly, Gil Cordero, Rafael GarcíaPlata de Osma y Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Fátima (00.30 horas).

Es una procesión larga de duración, aunque medianamente corta de prolongación al ser solo un paso y una banda. Jesús Despojado, obra de los imagineros Juan Jiménez y Pablo Porras, baja por la avenida de España hasta el centro de la ciudad. Ese es precisamente uno de los puntos destacables dentro del largo recorrido.

Su bajada por una calle estrecha como Pintores o la estación de penitencia en Santo Domingo también son mencionables. La talla, de gran belleza, muestra el momento previo a la carga de la cruz y cuenta con algunos detalles significativos. De una de sus manos cae una gota de sangre, que tiene justo debajo una rosa. Esto representa que donde muere el Señor siempre nace la vida.

Tarde de pasión

Le acompaña musicalmente la Banda del Humilladero, inmersa de lleno en su 40 aniversario, y es la apertura a una tarde llena de pasión y sentimiento. Jesús del Perdón y el Cristo del Amparo completan la jornada a las 20.30 y las 23.00 horas.

Este lunes Cáceres demostró que ama la Semana Santa, y este martes hará lo mismo, ya que, además, el buen tiempo acompaña. De hecho, a la salida del Despojado se esperan 20º, una temperatura muy buena comparada con otras ocasiones.

Galería | Así es la Hermandad de Jesús Despojado, la más reciente de Cáceres / Pablo Parra

Por ello, es un buen plan tener una tarde de tapas mientras esperas a la procesión. La tapería Volapié, en la calle Obispo Ciriaco Benavente, es una buena opción por su cercanía a Cánovas, por donde pasa la procesión hasta dos veces.

También, alguno de los restaurantes de la plaza Mayor, como La Minerva, o el restaurante Origen del Hotel Don Manuel, muy cercano a Santo Domingo.

A costal

La hermandad es una de las tres de Cáceres que sale con una carga a costal, junto a la Humildad, que ya salió el Domingo de Ramos, y la Salud, de este Lunes Santo. Quienes cargan así aseguran que es más cómodo que hacerlo con el hombro, ya que el peso va mejor repartido gracias a ese apoyo en la séptima vértebra.

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Pies de costaleros. / Carlos Gil

El papel de los jóvenes es fundamental en la cofradía, sobre todo teniendo en cuenta lo reciente que es. Su talla se creó en plena pandemia y su primera salida llegó en 2022. No obstante, la hermandad también tiene a la Virgen de la Pureza, esperando su momento para procesionar. Un proyecto que pretende, en un futuro cercano, sumar una nueva imagen mariana a la Semana Santa de Cáceres.