“Es tradición, turismo y cultura”: Vox insta a Mateos a aumentar el presupuesto de la Semana Santa cacereña

En plena negociación de las cuentas para 2026, el portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ha instado al alcalde, Rafael Mateos, a que eleve hasta 90.000 euros la partida presupuestaria destinada a la promoción, organización y conservación de la Semana Santa de la ciudad; cifra "necesaria para respaldar adecuadamente una celebración que representa una de las principales señas de identidad de Cáceres”.

"La Semana Santa forma parte del alma de la ciudad” y está “profundamente arraigada en la sociedad cacereña" Eduardo Gutiérrez — Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres

Incremento

El Ayuntamiento de Cáceres ya ha anunciado un incremento de las ayudas económicas a las cofradías y hermandades con motivo de la Semana Santa, que pasarán a ser de 70.000 euros (en lugar de 60.000 euros) en los presupuestos de 2026, pendientes de aprobación, en reconocimiento a su papel como “alma de la celebración” y motor de esta cita cultural y turística de la ciudad.

Gutiérrez subraya que la Semana Santa cacereña (de Interés Turístico Internacional) “reúne todos los elementos culturales, patrimoniales y turísticos” que justifican un “apoyo institucional firme”. Ya que “es tradición, es turismo, es cultura, es arte y es historia”, insistiendo en que la cifra de 90.000 euros ya fue planteada en conversaciones con el equipo de Gobierno.

El portavoz destaca que la Semana Santa “forma parte del alma de la ciudad” y está “profundamente arraigada” en la sociedad cacereña. “Cuenta con el respaldo masivo de los vecinos y del mundo cofrade, y tiene una proyección que trasciende nuestras fronteras”, indicó durante su intervención.

Impacto económico

Según Gutiérrez, el apoyo del consitorio no solo debe considerarse desde la perspectiva cultural y patrimonial, sino también por su impacto económico. La celebración atrae un “incremento significativo de visitantes”, lo que beneficia directamente a la hostelería, el comercio y el conjunto del tejido empresarial local.

Gutiérrez defiende que “aquello que funciona y une a la mayoría social hay que apoyarlo”, destacando que la inversión en la Semana Santa “garantiza su conservación, proyección y reconocimiento frente a quienes pretenden relegar tradiciones por motivos ideológicos”.

El portavoz enfatiza que “cada euro destinado a esta celebración revierte multiplicado en riqueza, oportunidades y promoción turística para la ciudad”. Invertir en Semana Santa “es invertir en empleo, actividad económica y proyección exterior de Cáceres”.

Vox propone que la mayor dotación económica municipal permita reforzar la promoción nacional e internacional de la Semana Santa, mejorar la organización y seguridad de los actos, apoyar a las cofradías y preservar el patrimonio cultural vinculado a esta tradición.

Finalmente, Gutiérrez insiste en que la medida contribuirá a que la Semana Santa de Cáceres mantenga su relevancia histórica y cultural, y que los cacereños sigan disfrutando de una celebración emblemática “con el respaldo institucional que merece”.