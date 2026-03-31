Turismo cultural en Cáceres: Antonio Cancho analiza la evolución de los guías extremeños

La crisis económica de 2008 marcó un antes y un después en el mercado laboral español, golpeando con especial dureza a sectores como el de las humanidades. En Extremadura, muchos licenciados en Historia vieron cómo las oportunidades profesionales se reducían drásticamente, obligándolos a reinventarse o buscar alternativas fuera de su ámbito. En este contexto nació la experiencia compartida de la Asociación de Guías-Historiadores de Extremadura, cuyos miembros, como Antonio Cancho, tuvieron que abrirse camino entre la incertidumbre, apostando por salidas como la docencia, las becas o la emigración, hasta consolidar una profesión que hoy reivindican con orgullo.

"En 2015, tras muchos años sin convocarse los exámenes de guía oficial de la Junta de Extremadura, casi todos los que nos presentamos logramos obtener la habilitación necesaria para ejercer la profesión. Un año después, en 2016, pusimos en marcha nuestra asociación, con la idea de unir el turismo cultural con la historia, el patrimonio y la arqueología a través de visitas guiadas. Recuerdo que al principio solo ofrecíamos recorridos en horarios fijos y durante el día. Poco a poco fuimos ampliando la oferta, llegaron las visitas nocturnas, después las privadas y, con el tiempo, empezamos a desplazarnos por toda la región. Nuestra profesión ha evolucionado muchísimo desde entonces. Incluso durante la etapa de la pandemia, la demanda fue desbordante, teníamos mucho trabajo y, sin embargo, cada vez éramos menos los que seguíamos formando parte de la asociación".

Apuesta por las visitas privadas y personalizadas

Tras la pandemia, la actividad de la asociación se ha orientado exclusivamente hacia las visitas privadas, diseñadas a medida para quienes contratan el servicio, ya sean matrimonios, pequeños grupos o asociaciones culturales procedentes de distintos puntos de España. De este modo, han dejado atrás los horarios fijos para adaptarse por completo a la demanda, ofreciendo recorridos personalizados en la localidad que elijan los clientes.

La demanda turística según el perfil del visitante

Entre los destinos más solicitados, Cancho señala que la demanda varía en función del perfil del turista. "Por ejemplo, unos jóvenes que viajan de excursión hacia Madrid y hacen parada en Mérida suelen sentirse más atraídos por elementos llamativos, como una estatua desnuda o con un diseño poco convencional. En cambio, si se trata del Colegio de Arquitectos de otra parte de España que visita Plasencia, el interés cambia por completo: muchos desconocen, por ejemplo, que allí hay dos catedrales en un mismo conjunto. Al final, cada perfil de visitante tiene sus propias inquietudes y tendencias".

El atractivo cultural, clave del turismo en Cáceres

Por último, el experto destaca que en Cáceres predomina un perfil de turista familiar, de mediana edad, procedente del resto de España e incluso del Reino Unido. En determinadas épocas del año suele aumentar la presencia de visitantes de mayor edad, aunque en estas fechas se aprecia una diversidad muy amplia de perfiles. En general, se trata de un público especialmente interesado en el patrimonio, la gastronomía, los paisajes y la naturaleza. Es, en su mayoría, un visitante de carácter cultural, que constituye el perfil con el que más trabaja la asociación.