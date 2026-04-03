Cáceres y Ávila conectadas: la vía rápida en la EX-203 para impulsar la economía

La modernización de las infraestructuras viarias vuelve a colocarse en el centro del debate extremeño con una promesa de fondo: mejorar la economía local y la vida diaria de las comarcas peor conectadas. El marco autonómico ya existe, con el Plan Estratégico Plurianual de Infraestructuras Viarias 2016-2030 y el Plan Extremeño de Movilidad Sostenible, que sitúan la accesibilidad, la reducción de la accidentalidad, la cohesión territorial y la digitalización entre sus metas.

La tesis que maneja la Junta es clara: una red viaria mejor conectada y con menos déficits debe facilitar las comunicaciones terrestres, ofrecer un acceso "equitativo y homogéneo" al conjunto del territorio y corregir carencias históricas de la red regional. Traducido al terreno económico, eso significa tiempos de desplazamiento más previsibles, mejores accesos a polígonos, explotaciones agrarias, servicios logísticos y cabeceras comarcales, además de un menor coste de movilidad para empresas y trabajadores.

No es una cuestión menor en Extremadura. El propio Ministerio de Transportes defiende que sus inversiones en carreteras persiguen mejorar la seguridad y el confort, avanzar en la sostenibilidad viaria, reducir emisiones e introducir digitalización e intermodalidad, mientras que la estrategia estatal de movilidad presenta la conectividad como un factor de transformación económica y cohesión.

Carlos Gil

En clave extremeña, esa mejora de la conectividad puede tener un efecto especialmente sensible en las comarcas con más dependencia del vehículo privado y mayores distancias a servicios sanitarios, educativos o administrativos. El PEMS, de hecho, plantea como uno de sus objetivos un acceso más homogéneo de la población y prevé actuaciones específicas en áreas rurales, además de planes sectoriales y estudios de movilidad sostenible transfronteriza.

Este debate ha cobrado fuerza después de que el pasado viernes después de que el Movimiento Social por el Norte de Extremadura (MSU) reclamara al nuevo gobierno autonómico de PP y Vox la creación de tres vías rápidas en el norte de la región para mejorar el acceso a servicios públicos, impulsar la economía y combatir la despoblación. La propuesta se acordó en la reunión de la Comisión Permanente de la Alianza Territorial MSU-Norte celebrada en Plasencia, donde durante cuatro horas se analizaron las medidas del decálogo estratégico para el territorio. El objetivo, según el colectivo, es "coser el territorio" y garantizar una movilidad más segura entre municipios.

Se trata de tres ejes viarios estratégicos a los que se sumaría una cuarta propuesta. La primera actuación se centra en la EX-203 entre Plasencia y Ávila por La Vera, con un recorrido total de 82 kilómetros. El MSU propone iniciar el proyecto con un primer tramo de 34,4 kilómetros entre Plasencia y Jaraíz de la Vera, dividido en dos fases.

El segundo eje corresponde a la EX-208 entre Plasencia y Zorita, con 103 kilómetros. En este caso, se prioriza un primer tramo urbano en Plasencia y una conexión de 6,6 kilómetros hasta la autovía autonómica EX-A1. Esta actuación se considera clave para cerrar el anillo viario y facilitar el acceso a la futura estación de alta velocidad del norte extremeño, cuya ubicación está aún en estudio.

El tercer proyecto plantea una vía rápida entre Plasencia y Pozuelo de Zarzón, con 33,9 kilómetros, comenzando con un tramo inicial de 28 kilómetros hasta Montehermoso.

Las tres actuaciones incluirían mejoras del trazado, arcenes amplios de entre 2 y 2,5 metros, carriles adicionales para vehículos lentos en pendientes y refuerzo de la señalización, según ha detallado el colectivo.

Una cuarta actuación en la CC-227

Además de las competencias autonómicas, el MSU ha solicitado a la Diputación de Cáceres la conversión en vía rápida de los 5 kilómetros de la CC-227 entre Plasencia y Malpartida de Plasencia, una carretera con elevada intensidad de tráfico diario. La propuesta contempla ampliar los carriles lentos en ambos sentidos y mejorar la seguridad en un tramo clave para dos municipios que suman cerca de 45.000 habitantes. El objetivo es reforzar las sinergias económicas y sociales en el entorno de la capital del Jerte.

Qué cambia para la vida diaria de las comarcas

El impacto social de la propuesta es, probablemente, el que más interesa en los pueblos. La mejora de carreteras no solo afecta al tráfico de mercancías o a los tiempos de viaje. También puede traducirse en más facilidad para acudir al hospital, al instituto, al empleo o a servicios públicos básicos desde municipios donde el coche sigue siendo imprescindible. La Comunidad de Madrid, al presentar su plan de carreteras rurales, justificó precisamente la inversión en la mejora de accesos y conectividad entre municipios de menos de 20.000 habitantes para facilitar los desplazamientos y la vida diaria de sus vecinos, un razonamiento extrapolable a buena parte del mapa extremeño.

En Extremadura, el PEMS enlaza esa lógica con el reto demográfico y territorial y plantea medidas para áreas rurales, teleadministración, teleasistencia y otros servicios a distancia, todos ellos más útiles cuando la conectividad física no penaliza tanto el acceso a la vida cotidiana. Es decir, una carretera mejor no resuelve por sí sola la despoblación, pero sí reduce una parte del coste diario de vivir lejos de los grandes núcleos.

Mapa propuesto por MSU Norte Extremadura. / Cedida a El Periódico

La modernización viaria tampoco se plantea hoy como hace dos décadas. La Junta somete estos planes y programas a evaluación ambiental estratégica, un procedimiento que persigue integrar los aspectos ambientales desde la fase de aprobación y elevar el nivel de protección del medio natural. El propio plan viario extremeño incluye un capítulo de evaluación ambiental estratégica y el portal autonómico recuerda que estos procedimientos son obligatorios cuando puede haber efectos significativos sobre el medio ambiente.

Eso obliga, sobre el papel, a minimizar afecciones sobre patrimonio, vías pecuarias, hábitats y espacios protegidos, además de incorporar medidas correctoras y compensatorias. En el caso del PEMS, el resumen de aportaciones y su seguimiento ambiental insisten en la integración de los aspectos ambientales en el diseño y evaluación del plan.

Participación local: del trámite a la utilidad real

Otro de los elementos que más ha cambiado es la participación. El Ministerio mantiene un buscador específico de participación pública en estudios y proyectos de carreteras, y en comunidades como Galicia los planes de seguridad vial se han apoyado en la colaboración de administraciones y agentes sociales para incorporar sugerencias antes de cerrar las medidas.

Carlos Gil

Para Extremadura, esa referencia es relevante porque la cuestión ya no es solo abrir alegaciones, sino coordinar los procesos participativos con necesidades muy concretas de los habitantes locales: accesos a fincas, travesías, seguridad en entradas a núcleos urbanos, transporte escolar, conexión con centros de salud o prioridad de determinados tramos. La eficacia de esos procesos dependerá de si la participación sirve para reordenar prioridades y no solo para cumplir expediente. Esta última valoración es una inferencia a partir del marco de participación pública y del peso que el PEMS da a la movilidad en áreas rurales.

Qué enseñan otras comunidades

Las referencias más cercanas muestran que los problemas de Extremadura no son una rareza. Galicia ha trabajado su seguridad vial bajo el principio de "visión cero" y con participación de administraciones y agentes sociales, mientras Madrid ha articulado un plan específico para carreteras rurales orientado a mejorar la conexión entre pequeños municipios y facilitar la vida diaria. Son fórmulas distintas, pero con un punto común: las infraestructuras ya se justifican menos por la obra en sí que por su capacidad para reducir aislamiento, siniestralidad y desigualdades territoriales.

Ángel García Collado

Para Extremadura, donde la cohesión territorial sigue siendo una cuestión estructural, esa puede ser la principal lección. La modernización viaria será juzgada no solo por los kilómetros ejecutados, sino por si consigue que vivir en una comarca periférica penalice menos que ahora en tiempo, seguridad, acceso a servicios y oportunidades económicas.