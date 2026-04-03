Los minits de Cáceres no llegarán a Aldea Moret a corto plazo, pero sí planean ampliar la flota

5.000 usuarios suma ya la plataforma de los vehículos minits, que llegaron a Cáceres el pasado mes de enero. Su implantación en la ciudad ha tenido una gran acogida. Apenas dos meses y medio después de su presentación oficial, la empresa tiene ya registradas una tercera parte de su objetivo final (preveían llegar a 15.000) en su aplicación oficial.

Ángel García Collado

Este proyecto es una iniciativa enmarcada en el compromiso municipal con la movilidad sostenible y que busca ofrecer una alternativa para desplazamientos cortos en un contexto marcado por las dificultades de aparcamiento y los tiempos de viaje en entornos urbanos. El despliegue inicial contemplaba ocho vehículos Carver biplaza de tres ruedas e ir creciendo en ocho nuevos cada semana hasta llegar a los 80. Actualmente, ya cuenta con 32. Pese a que buscaban contar con 60 cuando comenzase la Semana Santa, lo cierto es que el número se ha estancado en esa cifra. Actualmente, tiene 16 más que están en revisión rutinaria y que saldrán a las calles esta próxima semana.

Zonas a las que no llega

Una de las críticas con respecto a los minits son las restricciones de aparcamiento en algunos puntos de la ciudad. No se podía llegar a zonas como Aldea Moret, La Cañada, La Sierrilla o Capellanías. Al principio, tampoco estaban incluidos El Junquillo o Cáceres el Viejo, pero tras las demandas vecinales se incorporaron al servicio. Esto se produce porque los usuarios, cuando los aparcan, deben dejarlos con al menos un 10% de carga para que los operarios de la empresa los puedan trasladar al punto de recarga, que está ubicado en el centro: «Nuestros trabajadores ven dónde están los minits sin carga, cogen uno que esté el 100%, lo conducen hasta ese punto y se traen el que no tiene batería», explican. El objetivo es ampliar las zonas. También se realiza en función a un estudio de vandalismo que han efectuado previamente en la empresa, donde estudian cuáles son los espacios urbanos más susceptibles de sufrir robos: «No solemos incluir, por ejemplo, polígonos industriales porque por la noche no hay nadie. El principal problema es que nos los destrocen», subrayan fuentes de la firma.

Por el momento, según explican desde la empresa, no existe intención a corto plazo de que los minits lleguen a Aldea Moret. Sí hay un compromiso de reestructurar el servicio a medio plazo según la demanda y, cuando puedan lograr una mayor flota, aumentarla de forma definitiva.

Así funciona

El sistema funciona mediante una aplicación móvil: el usuario puede localizar el vehículo a través de GPS, reservarlo y arrancarlo desde el teléfono. Para utilizarlo es necesario disponer del permiso de ciclomotor, lo que abre la puerta a su uso desde los 16 años en muchos casos, según se indicó en la presentación. El estacionamiento se debe realizar en las plazas reservadas para motocicletas ya existentes en la ciudad. Cabe recordar que la tarifa es de 0,20 euros por minuto, con una modalidad de espera (stand-by) de 0,09 euros por minuto, además de la opción de reservar el vehículo durante 24 horas.