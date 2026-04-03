El futuro ferroviario de Cáceres: sin plazos claros ni avances definidos

La situación de las infraestructuras ferroviarias en Cáceres sigue marcada por avances limitados, proyectos sin concretar y plazos que se alargan más de lo previsto. Aunque en los últimos años se han producido ligeras mejoras, las principales actuaciones continúan pendientes y mantienen a la ciudad y a la provincia en un escenario de incertidumbre sobre sus conexiones futuras.

Ese es, al menos, el diagnóstico que plantea una figura autorizada en esta materia como Marcelo Muriel. El ingeniero industrial cacereño, ya jubilado, ha repasado el estado del mapa ferroviario del territorio y ha vuelto a situar en primer plano los corredores que considera esenciales para reforzar su posición estratégica.

Más allá de la prolongada espera del AVE y de progresos parciales en los tiempos de conexión con Madrid, la reapertura de la Ruta de la Plata y la posibilidad de articular un enlace turístico con Portugal se perfilan, a su juicio, como los grandes frentes abiertos. Según expone, ambos siguen lejos de concretarse, a pesar de que su puesta en marcha resultaría clave para impulsar el desarrollo económico, captar actividad industrial y abrir nuevas oportunidades logísticas.

Retraso sin respuesta

En este contexto, la situación del corredor Ruta de la Plata preocupa especialmente por su incidencia directa en Cáceres. Considerado una infraestructura clave para articular la conexión norte-sur sin pasar por Madrid, este trazado permitiría unir territorios de todo el oeste peninsular y facilitar tanto el transporte de viajeros como de mercancías.

El ingeniero industrial Marcelo Muriel. / Carlos Gil

Sin embargo, su reactivación continúa encallada en una fase preliminar. El estudio de viabilidad, que debía haberse presentado en febrero tras más de dos años de elaboración, aún no se ha dado a conocer y, según denuncia Muriel, "tampoco hay novedades concretas al respecto".

Bajo su perspectiva, este retraso refleja una "falta de interés real" por parte del Gobierno central, que no estaría presionando a la empresa adjudicataria para que entregue el documento, hasta el punto de que ni siquiera las ampliaciones de plazo han servido para desbloquear la situación. El exgerente de Catelsa recuerda, además, que hace tres años trasladaron formalmente al Ministerio de Transportes una solicitud de reunión para abordar esta cuestión, aunque nunca obtuvieron respuesta.

Peso logístico y estratégico

La recuperación de este corredor, añade, no exigiría en una primera fase una inversión desproporcionada, ya que bastaría con impulsar el estudio informativo, en particular en el tramo Plasencia-Salamanca, actualmente sin servicio. Por ello, atribuye el bloqueo a la ausencia de voluntad política más que a obstáculos técnicos y confía que el reciente nombramiento del extremeño Carlos Cuerpo como vicepresidente del Gobierno pueda contribuir, "de una forma u otra", a reactivar este eje prioritario.

Los argumentos son cada vez mayores. Desde el punto de vista logístico, explica el ingeniero, permitiría articular la actividad de más de una treintena de empresas vinculadas al sector industrial y militar que actualmente trabajan en la fabricación de armamento. "El mensaje no puede ser más claro.

El propio Ministerio de Defensa lo ha incluido entre las conexiones prioritarias en informes internos, mientras que la OTAN ha venido señalando la necesidad de reforzar corredores de este tipo para facilitar el movimiento de personas y material en un eventual escenario de defensa", apunta Muriel. Este escenario refuerza la importancia de una infraestructura que no solo se justificaría por criterios de movilidad o cohesión territorial, sino también por su valor estratégico.

Plazos y fondos

Respecto a posibles plazos, plantea dos escenarios. En el más optimista, el tramo Plasencia-Salamanca podría estar operativo en torno a 2030 "si se impulsan con rapidez los estudios necesarios". En el más prudente, en cambio, la recuperación completa de este eje se iría hasta 2035.

En paralelo, sostiene que la prioridad pasa por incorporar este corredor a la red prioritaria europea del Corredor Atlántico, un paso que considera fundamental para acceder a financiación comunitaria. Actualmente, según explica, figura únicamente en la red global, una categoría que no garantiza fondos europeos.

Enlace con Portugal

Para Muriel, la otra gran cuestión que afecta a Cáceres pasa por la posibilidad de abrir una ruta ferroviaria de carácter turístico hacia Portugal por Valencia de Alcántara, "una iniciativa que podría resultar de gran interés si lograra coordinarse con la parte portuguesa", aunque hasta ahora se ha movido únicamente en el terreno de la propuesta y la planificación institucional.

A medio plazo, añade, esa conexión ayudaría a reactivar el transporte de viajeros hacia otros municipios y a hacia un área periférica "que hoy permanece aislada", subraya. Muriel vincula la debilidad de la red ferroviaria con las dificultades para atraer actividad industrial y reforzar la posición logística del territorio. Sin mejoras, advierte, "nuevas oportunidades seguirán marchándose" a otros enclaves.

No repetir errores

Como muestra de ello, menciona el caso del centro de datos CC Green. Según explica, Cáceres contaba con un proyecto relevante ligado al ámbito de los datos, pero la falta de coordinación para acelerar la ampliación de suelo industrial en el polígono de las Capellanías ha acabado por estancarlo, hasta el punto de que la promotora, Ingenostrum, ha optado por llevar su iniciativa a Badajoz.

En definitiva, el ingeniero considera que, sin un respaldo decidido y una respuesta más ágil por parte de las administraciones, Cáceres seguirá perdiendo posiciones en la carrera por atraer inversión.