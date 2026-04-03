El futuro del turismo en Cáceres pasa por regular los apartamentos turísticos y escuchar a los vecinos

Cáceres tiene margen para crecer en turismo, pero no a cualquier precio. La experiencia de otras ciudades y las tendencias del sector apuntan a una hoja de ruta clara: regular mejor los apartamentos turísticos, crear producto fuera de los grandes eventos y dar más voz a la comunidad local en la planificación del destino. La capital cacereña parte con una ventaja evidente: su condición de ciudad patrimonial, una agenda cultural estable y una oferta que ya combina historia, gastronomía y naturaleza. El propio Ayuntamiento aprobó por unanimidad el Plan Estratégico de Turismo Cáceres 2030, una hoja de ruta que reconoce la necesidad de avanzar hacia un modelo más sostenible, digital y coordinado.

Ese diagnóstico conecta con lo que ya están haciendo otros destinos urbanos. Málaga, por ejemplo, ha reforzado su gestión turística con un Observatorio de Turismo Sostenible integrado en la red internacional de ONU Turismo, una herramienta pensada para medir el impacto económico, social y ambiental del sector y tomar decisiones con datos, no solo con percepciones. Para Cáceres, el reto no parece tanto atraer visitantes a cualquier coste como ordenar mejor el crecimiento, repartir el gasto y evitar que el éxito turístico genere fricciones en los barrios o en el mercado residencial. Esa es una de las principales lecciones que dejan otras ciudades europeas y españolas.

El debate sobre los apartamentos turísticos

Uno de los asuntos que más preocupación despierta en las ciudades patrimoniales es el de los apartamentos turísticos. En Extremadura, la actividad está sujeta a declaración responsable y a una normativa específica del sector, pero el debate no se agota en el plano administrativo. El problema aparece cuando el crecimiento del alojamiento turístico no va acompañado de seguimiento, inspección y planificación urbana.

Jorge Valiente

La experiencia de otros destinos muestra que la falta de regulación puede tener un efecto ambivalente. A corto plazo, aumenta la capacidad de alojamiento y puede favorecer el consumo en bares, restaurantes y comercios. Pero, si el fenómeno crece sin control, también puede tensionar el acceso a la vivienda, alterar la convivencia y empujar a la economía local hacia una dependencia excesiva de actividades ligadas al visitante. Esa lógica está detrás de las restricciones o controles que ya aplican distintas ciudades europeas y españolas.

En el caso de Cáceres, donde el atractivo del casco histórico es uno de los principales motores de la ciudad, el sector turístico y las administraciones tienen sobre la mesa una cuestión delicada: cómo permitir actividad sin deteriorar la vida cotidiana de los residentes. La respuesta, a tenor de lo que se observa en otros lugares, pasa por registrar mejor la oferta, inspeccionarla, delimitar zonas sensibles y cruzar los datos turísticos con los residenciales antes de que aparezcan problemas mayores.

Más allá de los eventos ya consolidados

La otra gran tarea para Cáceres es diversificar. La ciudad ya cuenta con un calendario cultural y turístico reconocible, pero la tendencia del sector apunta a que los destinos con más recorrido son los que logran ampliar su propuesta más allá de unos pocos hitos anuales. La agenda oficial de turismo de Cáceres ya ofrece conciertos, exposiciones, actividades gastronómicas y propuestas al aire libre, una base sobre la que se puede construir un calendario más continuo.

Piragüismo en kayaks dobles en Extremadura. / Cedida

Ahí aparece una oportunidad clara para el mercado local. La ciudad puede crecer en turismo gastronómico de producto, escapadas de patrimonio y naturaleza, actividades vinculadas a la observación de aves y pequeños encuentros profesionales o culturales en meses de menor presión. Cáceres ya se proyecta en ese terreno con iniciativas como el Festival de las Aves y con la cercanía de la FIO de Monfragüe, dos referencias que refuerzan la conexión entre turismo urbano y naturaleza en la provincia.

La ventaja de ese modelo es doble. Por un lado, reparte mejor la actividad a lo largo del año. Por otro, deja un gasto más distribuido entre alojamientos, restauración, guías, productores y comercios. La OCDE lleva tiempo señalando que los destinos más resilientes son los que apuestan por más valor añadido local y menos dependencia de un solo tipo de visitante o de una sola temporada.

La temporada baja, el gran campo de batalla

Si Cáceres quiere mejorar su posición turística sin saturarse, la temporada baja aparece como uno de los terrenos más estratégicos. El European Travel Commission constató para la campaña de otoño de 2025 e invierno de 2026 un aumento del interés por viajar fuera de los meses punta, con un 73% de europeos que planeaban desplazarse entre octubre y marzo.

Ese dato abre una vía interesante para una ciudad como Cáceres, que puede competir mejor en escapadas culturales, gastronómicas y de interior que en turismo masivo. En ese marco, distintos expertos y organismos vienen defendiendo formatos medianos y especializados: semanas gastronómicas temáticas, festivales patrimoniales de pequeño formato, eventos de naturaleza, ciclos de música o artes vivas y congresos de nicho.

Para el lector cacereño, la idea es fácil de traducir: menos dependencia de unas pocas citas muy visibles y más programación útil en meses donde la ciudad puede recibir visitantes sin tanta presión sobre el espacio urbano. No se trata de inventar una marca nueva cada fin de semana, sino de ordenar mejor la oferta y enlazarla con el comercio, la hostelería y la identidad local.

Los vecinos, pieza clave del nuevo turismo

Hay otro aprendizaje que se repite en casi todos los debates actuales sobre turismo urbano: la comunidad local no puede quedar al margen. La planificación turística funciona mejor cuando los residentes perciben que el destino también piensa en ellos, en su barrio, en el acceso a la vivienda, en el ruido, en la movilidad y en el retorno económico real. Esa lógica está muy presente tanto en la literatura de la OCDE como en las recomendaciones europeas sobre gobernanza turística.

En Cáceres, eso podría traducirse en mecanismos concretos: una mesa estable entre administraciones y sector, paneles vecinales de seguimiento, un observatorio que mida saturación e impacto, y una agenda compartida que permita anticipar problemas antes de que estallen. La ciudad ya tiene marco estratégico; falta profundizar en herramientas de gestión cotidiana.

La cuestión no es menor. En una ciudad patrimonial, cualquier decisión turística repercute en la vida diaria de quienes residen en el centro o en las zonas de mayor actividad. Por eso, cada vez gana más peso la idea de que el buen turismo no es solo el que trae visitantes, sino el que deja valor sin expulsar vida local.

Qué puede hacer más la Junta

La Junta de Extremadura dispone ya de instrumentos regulatorios y de apoyo al sector, pero en Cáceres sigue abierta la discusión sobre si ese respaldo puede ser más intenso y más útil para el día a día empresarial. La administración autonómica gestiona la normativa turística y los procedimientos para el inicio de actividad en apartamentos turísticos, y además puede actuar como palanca de apoyo en promoción, digitalización y competitividad.

Desde la óptica local, una mayor implicación autonómica sería especialmente relevante en cuatro frentes: ayudas a la modernización de pequeñas empresas, apoyo a productos turísticos de temporada baja, mejora de la comercialización y colaboración con la provincia para articular paquetes que conecten ciudad, naturaleza y pueblos del entorno. La propia Diputación de Cáceres sitúa el turismo y el desarrollo sostenible entre sus áreas estratégicas, una base que permitiría reforzar esa colaboración institucional.

Comunicación y coordinación: la asignatura de siempre

Si hay una demanda que se repite entre los profesionales del sector es la de una mejor comunicación entre actores. Ayuntamiento, Junta, Diputación, hostelería, alojamientos, guías, comercio y vecinos manejan intereses distintos, pero todos dependen de que el destino funcione con una lógica común. La falta de coordinación suele traducirse en campañas dispersas, calendarios mal conectados o respuestas tardías ante problemas previsibles.

De ahí que el modelo que están ensayando algunas ciudades pase por crear cuadros de mando compartidos, observatorios con indicadores públicos y mesas técnicas periódicas. Son herramientas menos vistosas que una gran campaña promocional, pero mucho más eficaces para corregir a tiempo. Cáceres, con un tamaño medio y una identidad muy definida, tiene incluso una ventaja: puede articular esa gobernanza con más facilidad que otros destinos mucho más masificados.

La discusión de fondo en Cáceres no parece ser si la ciudad debe apostar por el turismo, sino qué turismo quiere consolidar en los próximos años. El marco estratégico ya existe, las tendencias acompañan al interior cultural y de temporada baja, y el ejemplo de otras ciudades deja claro que la improvisación sale cara.

A partir de ahí, el desafío consiste en traducir las ideas en decisiones visibles: ordenar los apartamentos turísticos, ampliar el calendario útil, vincular más el turismo a la provincia, escuchar a los vecinos y profesionalizar la coordinación entre instituciones y sector privado. En una ciudad como Cáceres, donde patrimonio y calidad de vida forman parte de la misma imagen, mejorar el turismo pasa, en realidad, por cuidar mejor la ciudad.