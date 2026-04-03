La nueva ITV baraja varias ubicaciones para crear una gran estación en Cáceres

La empresa Dekra es la nueva concesionaria del servicio de Inspección Técnica de Vehículos en ciudades extremeñas como Cáceres, Navalmoral de la Mata, Plasencia o Badajoz. En la capital cacereña, la firma Itevebasa dejó de ofrecer el servicio hace unos días (el pasado 31 de marzo) y, tras varias jornadas sin que ninguna firma lo hiciera en la nave del polígono de Capellanías, ya se está instalando la nueva adjudicataria.

Dekra comenzará a operar en la estación de ITV de Cáceres a partir del próximo 6 de abril, utilizando las mismas instalaciones en las que se venía prestando el mismo servicio hasta ahora (calle Silleros, 4), con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos una continuidad en el servicio de la forma más cómoda y habitual posible. Itevebasa lleva más de ocho años instalada allí. Es cierto que el relevo de firmas coincide con la Semana Santa de Cáceres, y que también es necesario contar con varios días para preparar el espacio y acondicionarlo a los servicios que va a ofrecer.

Citas previas

Las citas previas se pueden pedir en la página web de la empresa Dekra, y también están habilitadas ya las de Plasencia, Navalmoral de la Mata y Badajoz. Primero hay que hacer una distinción entre el tipo de vehículo (gasolina, diésel o eléctrico) y, una vez se haya escogido, se puede solicitar la fecha y hora. Ofrecen servicio de lunes a viernes de forma ininterrumpida entre las 7.30 y las 21.30 horas. Los sábados cierran a las 14.30 y los domingos no abren. El servicio ofertado se mantiene igual, por tanto. El precio con esta nueva empresa será de 46,66 euros.

Ángel García Collado

A pesar de este arranque en Capellanías, es cuestión de tiempo su traslado a una nave de mayor capacidad porque la actual es demasiado pequeña para el cumplimiento de los requisitos de la adjudicación. Tienen que crear una ITV fija de mayor capacidad con cinco líneas de inspección (tres para vehículos ligeros y dos para pesados) y capacidad para atender todo tipo de vehículos, desde turismos y motocicletas hasta vehículos industriales y agrícolas. Actualmente, Dekra está valorando diferentes ubicaciones que permitan garantizar la máxima accesibilidad para los ciudadanos. Pese a que no han trascendido las naves en las que están barajando instalarse, sí es conocido que tienen un plazo de ejecución de la infraestructura de 18 meses.

Situación a nivel regional

Dekra va a permanecer 25 años en Extremadura y van a abarcar un área concesional importante porque las mencionadas ciudades en las que se van a instalar suponen el 30% del territorio regional. En las últimas tres décadas, el número de ITV realizadas en Extremadura se ha incrementado un 480%: de 135.453 registradas en el año 1991 se ha pasado a 784.850 en el año 2024, «desbordando la capacidad inspectora de los centros». De las 784.850 inspecciones que se realizaron durante el año 2024 en Extremadura, las estaciones gestionadas directamente por la Junta hicieron un 32% (256.461). El resto, 528.389, se ejecutaron en los centros privados.

Van a dividir su expansión regional en dos fases. En la primera, asumirá la capacidad existente en desplazamientos ya operativos, garantizando la continuidad del servicio mientras se desarrollan las nuevas infraestructuras. Esta transición incluirá instalaciones en Badajoz, Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata. La segunda se centrará en la expansión dentro de las zonas concesionadas e incluirá el desarrollo de nuevos infraestructuras, entre ellas la construcción de las grandes estaciones fijas de alta capacidad previstas en las capitales provinciales, que constituirán el eje estructural de crecimiento y mejora del servicio en la región.