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Agenda cultural

OBK en Cáceres: conciertos, homenajes y planes familiares en abril

Desde el 'Vértigo Tour' de OBK hasta 'Michael’s Legacy' y la visita familiar al Palacio de los Golfines, la ciudad ofrece planes para todos los gustos

OBK.

OBK. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Opciones muy diversas en la ciudad.

Recorrido guiado en el Palacio de los Golfines de Abajo

El próximo 4 de abril, el Palacio de los Golfines de Abajo acogerá la actividad 'Una Visita en Familia', organizada por la Fundación Tatiana. El evento se desarrollará en horario de 12.00 a 13.00 horas en la sede ubicada en la Plaza de los Golfines, 1.

Esta propuesta está dirigida a familias interesadas en disfrutar de una experiencia cultural conjunta, ofreciendo una oportunidad única para descubrir el patrimonio histórico del palacio en un ambiente didáctico y accesible para todas las edades. La iniciativa forma parte del programa de actividades culturales impulsado por la Fundación Tatiana, que busca fomentar el acercamiento al arte y la historia entre el público familiar.

'Michael’s Legacy' llega a Cáceres el 17 de abril

El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el próximo 17 de abril de 2026 el espectáculo Michael’s Legacy, un homenaje al legendario artista Michael Jackson. La cita tendrá lugar a las 21.00 horas y promete reunir a seguidores del Rey del Pop en una noche llena de música, baile y emoción. El show recrea algunos de los momentos más emblemáticos de la carrera del artista, con una cuidada puesta en escena, coreografías y un repertorio que incluye sus grandes éxitos. Michael’s Legacy se presenta como una oportunidad única para revivir la magia de uno de los iconos más influyentes de la historia de la música.

OBK celebra 35 años en Cáceres con su 'Vértigo Tour'

El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el próximo 24 de abril de 2026, a las 20.00 horas, el concierto de OBK dentro de su 'Vértigo Tour', una gira con la que el grupo celebra sus 35 años de trayectoria. Las entradas estarán disponibles desde 31,90 euros.

Noticias relacionadas y más

La banda, referente de la música electrónica en España, presentará en directo los temas de su nuevo álbum, incluyendo su reciente lanzamiento 'Maldita Mujer', junto a los grandes éxitos que han marcado a varias generaciones. Vértigo Tour se perfila como uno de los acontecimientos musicales del año, ofreciendo un espectáculo cargado de emoción, energía y un recorrido por la historia del grupo sobre el escenario.

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