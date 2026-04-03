Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oposiciones de la JuntaPlan director del busPasos de peatonesSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Nuestro pasado

Producción récord de pimentón en Cáceres en 1940: más de 8 millones de kilos

Mientras las tropas alemanas entraban en París, la provincia de Cáceres cosechó más de ocho millones de kilos de pimentón

Cultivo de pimentón.

Cultivo de pimentón. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En junio de 1940, un bando oficial ordenó la eliminación de vocablos genéricos extranjeros en rótulos, muestras, anuncios, hospedajes y espectáculos, en un intento por promover un lenguaje más "patriótico" y alejado de influencias extranjeras. La medida buscaba reemplazar términos foráneos por equivalentes en español, reflejando un contexto de intensa vigilancia cultural y nacionalista.

Récord de pimentón

Ese mismo año, la provincia de Cáceres destacó en la producción agrícola, alcanzando más de ocho millones de kilos de pimentón. La cosecha coincidió con un momento histórico en Europa, en esas fechas, las tropas alemanas entraban en París y la bandera alemana ondeaba sobre Versalles, marcando un hito decisivo en la Segunda Guerra Mundial. La coincidencia de los acontecimientos subraya un contraste entre la vida local en España y la dramaticidad de la contienda europea, mostrando cómo las políticas internas y la historia global se entrelazaban en aquel convulso 1940.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre
  2. Way Cáceres: la promesa de gran polo de ocio que intenta reactivarse con ocho acuerdos
  3. Media vida en el comercio de Cáceres, apuestas de negocio fallidas y darse una nueva oportunidad: la historia de Carmen Vinagre
  4. El Ayuntamiento de Plasencia sanciona con 17.052 euros a la empresa de la obra de la Granja de San Miguel por retrasos
  5. El pistacho extremeño no da abasto: la producción se exporta al 100% y la demanda exterior supera la oferta
  6. La inversión de medio millón de euros para poner en valor un castillo que llegó a ser un cementerio a 20 kilómetros de Cáceres
  7. Juzgan en Badajoz a un acusado de no auxiliar a un compañero de trabajo que murió de un infarto
  8. Nuestro Padre Jesús de la Pasión y la Virgen del Rosario protagonizarán el Encuentro más esperado de la Semana Santa de Plasencia

Cáceres pone el broche final a su Semana Santa con un Encuentro multitudinario bajo el calor

Cáceres pone el broche final a su Semana Santa con un Encuentro multitudinario bajo el calor

El Encuentro pondrá el broche final a la Semana Santa de Cáceres en una mañana de calor y gran afluencia

El Encuentro pondrá el broche final a la Semana Santa de Cáceres en una mañana de calor y gran afluencia

San Jorge: ¿inversión cultural o privatización encubierta?

El poblado minero de Aldea Moret en Cáceres, huella de un barrio nacido del trabajo

El poblado minero de Aldea Moret en Cáceres, huella de un barrio nacido del trabajo

Media vida en el comercio de Cáceres, apuestas de negocio fallidas y darse una nueva oportunidad: la historia de Carmen Vinagre

Media vida en el comercio de Cáceres, apuestas de negocio fallidas y darse una nueva oportunidad: la historia de Carmen Vinagre

Way Cáceres: la promesa de gran polo de ocio que intenta reactivarse con ocho acuerdos

Way Cáceres: la promesa de gran polo de ocio que intenta reactivarse con ocho acuerdos

Analistas auguran subidas de precios y aumento de la compraventa de pisos en Cáceres

Analistas auguran subidas de precios y aumento de la compraventa de pisos en Cáceres

Vías rápidas para que el norte de Cáceres deje de pedir permiso al futuro

Tracking Pixel Contents