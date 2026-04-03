Nuestro pasado
Producción récord de pimentón en Cáceres en 1940: más de 8 millones de kilos
Mientras las tropas alemanas entraban en París, la provincia de Cáceres cosechó más de ocho millones de kilos de pimentón
En junio de 1940, un bando oficial ordenó la eliminación de vocablos genéricos extranjeros en rótulos, muestras, anuncios, hospedajes y espectáculos, en un intento por promover un lenguaje más "patriótico" y alejado de influencias extranjeras. La medida buscaba reemplazar términos foráneos por equivalentes en español, reflejando un contexto de intensa vigilancia cultural y nacionalista.
Récord de pimentón
Ese mismo año, la provincia de Cáceres destacó en la producción agrícola, alcanzando más de ocho millones de kilos de pimentón. La cosecha coincidió con un momento histórico en Europa, en esas fechas, las tropas alemanas entraban en París y la bandera alemana ondeaba sobre Versalles, marcando un hito decisivo en la Segunda Guerra Mundial. La coincidencia de los acontecimientos subraya un contraste entre la vida local en España y la dramaticidad de la contienda europea, mostrando cómo las políticas internas y la historia global se entrelazaban en aquel convulso 1940.
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