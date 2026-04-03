El Sábado Santo cacereño combina procesiones con la hostelería en el centro: estos son los restaurantes por los que pasan la Victoria y el Buen Fin

El Sábado Santo cacereño se enmarca en torno a dos procesiones de perfiles muy distintos, pero unidas por el mismo telón de fondo: una ciudad monumental llena de público, hostelería y visitantes de fin de semana. La tarde arrancará con la Procesión de la Victoria, que volverá a enlazar uno de los barrios más nuevos con el centro histórico, y terminará ya de noche con la Procesión del Buen Fin, uno de los recorridos más solemnes y monumentales del cierre de la semana.

La Victoria, del barrio al corazón de Cáceres

La Cofradía Dominicana del Santísimo Cristo de la Victoria, Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos y San Juan Macías es una de las más jóvenes de la Semana Santa cacereña. Fue fundada en 2009 y desde entonces ha ido construyendo una personalidad muy marcada por su origen en la zona norte de la ciudad y por ese largo recorrido que une el entorno de San Juan Macías con el casco histórico. La procesión comenzará a las 17:00 horas y avanzará por Ana Mariscal, puente de la Mejostilla, Bartolomé José Gallardo, Julián Perate Barroeta, Arsenio Gallego, avenida Héroes de Baler, Lope de Vega, San Blas, Peñas, plaza de la Audiencia, Muñoz Chaves, plaza del Duque, Gabriel y Galán, Plaza Mayor, Gran Vía y plaza de San Juan, antes de concluir en el Palacio ACISJF. Además, es uno de los itinerarios más largos de cuantos se celebran en la ciudad.

Pablo Parra

La propia cofradía ha ido creciendo en poco más de una década alrededor de dos imágenes muy reconocibles: el Santísimo Cristo de la Victoria, realizado en 2007, y Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos, incorporada más tarde al cortejo. Ese crecimiento ha permitido consolidar una procesión que destaca no solo por la distancia que recorre, sino por la manera en que va transformando su ambiente a medida que deja atrás las avenidas abiertas y entra en el centro histórico.

El Buen Fin, una devoción histórica en el Sábado Santo

Ya por la noche llegará la Procesión del Buen Fin, organizada por la Excelentísima e Ilustre Cofradía-Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de las Batallas y María Santísima de los Dolores, una corporación con mucho más recorrido histórico. La hermandad fue fundada en 1951, con reglamentos aprobados en 1952, y nació en un contexto muy ligado a excombatientes y caballeros mutilados de la Guerra Civil, una huella de origen que marcó durante años el carácter solemne de la cofradía. Su procesión del Sábado Santo partirá de la Concatedral de Santa María a las 20:00 horas con el paso de Nuestra Señora del Buen Fin y Nazaret, imagen realizada por Francisco Berlanga en 1990, y recorrerá plaza de Santa María, calle de la Estrella, adarves de la Estrella, de Santa Ana y del Padre Rosalío, Puerta de Mérida, plaza de Santa Clara, Soledad, Pizarro, Sergio Sánchez, plaza del Doctor Durán, corredera alta de San Juan, Gran Vía, Plaza Mayor, Arco de la Estrella y regreso al entorno episcopal.

La historia de la cofradía explica buena parte del peso que mantiene en la Semana Santa local. Su imagen titular más antigua, el Santísimo Cristo de las Batallas, fue realizada en 1953 como copia del crucificado que los Reyes Católicos llevaban en campaña, y con el tiempo la corporación ha ido ampliando su patrimonio hasta sumar otras advocaciones, entre ellas la del Buen Fin, que hoy protagoniza una de las procesiones más elegantes y recogidas del fin de semana.

Terrazas, bares y hoteles junto al recorrido

Los dos itinerarios vuelven a atravesar algunas de las zonas con más vida del centro, lo que permite combinar la contemplación de las procesiones con la hostelería. En la plaza de San Juan, donde terminan o pasan ambos cortejos, hay paradas muy cómodas para seguir el ambiente y tomar algo antes o después del paso de las imágenes. Y en la Plaza Mayor, por donde también discurren ambos recorridos, las terrazas vuelven a ser uno de los puntos con mayor concentración de público durante la tarde y la noche.

Para quienes hayan decidido pasar el fin de semana completo en la ciudad, siguen siendo especialmente prácticas las opciones de alojamiento situadas en el eje del centro monumental, con hoteles a poca distancia de San Juan, Plaza Mayor o el entorno de Santa María. Esa cercanía permite vivir el Sábado Santo a pie, enlazando procesiones, monumentos y vida de calle en una de las noches más densas y monumentales de la Semana Santa cacereña.