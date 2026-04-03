Creatividad local
La Tapería Neptuno de Cáceres estrena espacio renovado en la avenida de Alemania
El establecimiento cacereño, conocido por sus albóndigas caseras y desayunos, sigue consolidándose como un referente culinario tras la reforma de su espacio gastronómico
La Tapería Neptuno, ubicada en la avenida de Alemania, 19 de Cáceres, ha renovado su espacio gastronómico, tal y como ha anunciado esta semana a través de sus redes sociales. El establecimiento ha compartido este cambio con el siguiente mensaje: "Con la misma ilusión que la primera vez, ya desde 2011, recibimos la renovación de nuestro espacio de gastronomía. Gracias a vosotros, a nuestros clientes, por acompañarnos y creer en nuestro trabajo cada día después de tantos años. Seguiremos poniendo el corazón en cada detalle para que cada experiencia con nosotros siga siendo especial".
Albóndigas caseras y desayunos
Tras completar la reforma en pocos días, la tapería ha anunciado la reapertura en sus redes sociales. Este emblemático local de Cáceres sigue consolidándose como un referente gastronómico de la ciudad, conocido por sus almuerzos, especialmente las albóndigas con su característico sabor casero, y sus completos desayunos que atraen a clientes de todas las edades.
Gastronomía cacereña: tradición y calidad
La gastronomía de Cáceres se caracteriza por su riqueza y autenticidad, basada en productos locales de calidad y recetas tradicionales que han perdurado a lo largo de los años. Platos como las migas extremeñas, el frite de cordero con pimentón de La Vera, y los embutidos de cerdo ibérico, como la patatera o el pringue, forman parte del patrimonio culinario de la ciudad. También destacan productos con denominación de origen, como la Torta del Casar, y la repostería conventual, con dulces tradicionales como perrunillas y buñuelos.
Raíces históricas con propuestas modernas
Además, Cáceres ha sabido combinar esta herencia con propuestas gastronómicas modernas, consolidándose como un destino de referencia tanto para quienes viven en la ciudad como para los visitantes. En este contexto, locales como la tapería Neptuno juegan un papel clave, manteniendo viva la tradición culinaria extremeña mientras incorporan innovación y una experiencia completa para todos los públicos.
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