Acuaes impulsa la licitación para supervisar las obras de saneamiento y depuración en Cáceres, con 2,4 millones de euros

El proyecto de mejora del saneamiento y la depuración en la ciudad de Cáceres ha dado un nuevo paso administrativo con la publicación de la licitación del contrato de asistencia técnica para la dirección de obra. El anuncio ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y contempla un presupuesto base de 2.490.401,01 euros.

El contrato, impulsado por la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), tiene como objetivo supervisar y controlar la ejecución de las obras incluidas en esta actuación, así como coordinar la seguridad y salud y vigilar el cumplimiento medioambiental durante el desarrollo de los trabajos. Las obras que se van a vigilar son la nueva depuradora de El Marco (93 millones de euros) y el proyecto de saneamiento con colectores e impulsiones

Un contrato clave para la ejecución de las obras

La asistencia técnica que se licita incluye labores de control de calidad, seguimiento técnico y coordinación general de la obra, en un proyecto que se enmarca dentro del programa europeo Feder 2021-2027. El valor estimado del contrato asciende a 2.058.182,65 euros (sin impuestos), mientras que el plazo de ejecución previsto es de 43 meses, lo que sitúa el desarrollo de estos trabajos en más de tres años y medio.

El procedimiento de adjudicación será abierto y se basará en una combinación de criterios técnicos y económicos, con un peso del 49% para la oferta económica y otro 49% para la propuesta técnica.

Calendario y presentación de ofertas

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 8 de mayo de 2026. La apertura de las propuestas técnicas está prevista para el 19 de mayo, mientras que las ofertas económicas se evaluarán el 7 de julio. El proceso se desarrollará de forma electrónica y no contempla subasta, en un contrato que está sujeto a regulación armonizada y que podrá ser objeto de recurso especial en materia de contratación.

Requisitos técnicos y solvencia

Entre las condiciones exigidas, se requiere experiencia previa en trabajos similares de saneamiento o depuración en los últimos cinco años, así como un volumen de negocio mínimo que garantice la solvencia económica de las empresas licitadoras. Además, el contrato incorpora exigencias en materia de calidad y gestión medioambiental, así como la obligación de formación específica del personal durante la ejecución de los trabajos. La actuación se desarrollará en el término municipal de Cáceres, aunque podrá implicar desplazamientos a otros emplazamientos necesarios para el correcto seguimiento del proyecto.