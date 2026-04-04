El artículo del cacereño Joaquín Floriano: "Bastará con mirar"

Paseando por Pintores me crucé con un buen amigo cofrade de los de siempre. Uno de los que ya ha visto pasar muchas Semanas Santas. Me contó que este año no saldría. Problemas médicos, dijo. Pero, "hay más jóvenes que nunca. Y vienen empujando fuerte", añadió. Lo dijo con orgullo, como quien deja algo en buenas manos.

En Cáceres, la Semana Santa no es solo una cita en el calendario. Es una manera de estar, de ocupar la calle sin estridencias, de sostener una práctica que no necesita explicarse demasiado. Porque no nace de la nada. Es el resultado del trabajo de muchas generaciones que han ido dejando su huella.

Y uno puede llamarlo tradición, con esa palabra que suena tan gastada. Pero basta acercarse un poco para entender que ahí hay algo más. Hay patrimonio, hay historia, hay una densidad artística que no admite el desprecio fácil. Esas esculturas -madera, peso, siglos-, que algunos reducen a simples "muñecos" merecen, al menos, una mirada detenida antes de hablar. No hace falta ser creyente, pero conviene detenerse un poco y observar en silencio.Aunque cueste, porque el silencio, cuando es reflexivo, obliga a pensar. Y pensar, en estos tiempos, resulta incómodo.

También hay fe, claro. Una fe que no se impone, que no exige, que simplemente se muestra. Y que convive con otras formas de mirar la vida. Porque en esas calles hay de todo: creyentes, curiosos, indiferentes, turistas y vecinos. Y, cada vez más, jóvenes comprometidos. Chicos y chicas que se colocan la túnica con una naturalidad que desarma prejuicios y que lucen, con orgullo y sin complejos, la medalla de su cofradía. Relevos que no parecen improvisados, sino firmes. Como si la tradición, lejos de agotarse, hubiera encontrado otra forma de seguir.

Mientras tanto, hay quien observa desde fuera con cierta distancia. A veces con ironía, otras con un desdén que se disfraza de humor. Es una actitud conocida. No hace ruido excesivo, pero se deja oír. Y suele aparecer justo cuando esta forma de vivir la calle deja de ser discreta y se hace visible.

Es curioso, porque hablamos mucho de respeto, de convivencia, de tolerancia, de diversidad. Y, sin embargo, cuando la tradición cristiana ocupa su espacio, parece que pierde automáticamente su condición de cultura o de patrimonio para convertirse en algo discutible. No es una gran polémica, pero sutilmente está ahí.

Frente a eso, la respuesta nunca es el enfrentamiento. Es, más bien, la presencia. Callada y constante. La de quienes siguen saliendo, la de quienes miran con respeto o la de quienes, sin compartirlo, se acercan sin necesidad de explicaciones.

Porque la Semana Santa no obliga a creer. Ni siquiera exige participar. Solo pide algo más sencillo, y quizá más difícil: respeto. Ese respeto que no se anuncia ni se convierte en bandera. El que consiste, simplemente, en saber estar.

Hoy es Viernes Santo. Y en Cáceres, como tantas veces, bastará con mirar para entenderlo.