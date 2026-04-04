Nuestro pasado
Cáceres rindió homenaje a Alfonso XIII tras su muerte en Roma
Tras su muerte, el país entero lamentó el fallecimiento del monarca, con actos solemnes como los funerales celebrados en Cáceres, presididos por el obispo
El 28 de febrero de 1941, murió en Roma el rey Alfonso XIII, a los 55 años, a consecuencia de una angina de pecho. Su fallecimiento motivó que el Caudillo decretara duelo nacional en todo el país.
Homenaje y recuerdo
En Cáceres, la noticia se vivió con solemnidad, en la iglesia de Santa María se celebraron funerales presididos por el obispo, con la asistencia de todas las autoridades locales, en homenaje al monarca. Alfonso XIII había abandonado España el 14 de abril de 1931, tras la agitación popular y el desfavorable resultado de las elecciones municipales, que anticiparon la proclamación de la Segunda República. Su muerte cerró un capítulo de la historia española marcado por cambios políticos y sociales profundos.
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