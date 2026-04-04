Los Citypaq de Cáceres: dónde están las taquillas inteligentes que facilitan envíos y devoluciones sin horarios

Durante 2025, la red de Citypaq de Correos en la provincia de Cáceres gestionó un total de 39.394 paquetes, lo que representa un incremento del 18,25%con respecto al año anterior.De las operaciones registradas, 32.624 correspondieron a paquetes entregados en estas taquillas automatizadas y 6.770 a envíos realizados desde estos terminales.

Por volumen de actividad, los Citypaq que gestionaron un mayor volumen de envíos fueron los ubicados en la oficina principal de Cáceres (avenida Clara Campoamor número 2. Edificio Múltiples), la sucursal 1 de Cáceres (calle Oaxaca número 30, esquina calle Segovia) y la oficina de Navalmoral de la Mata (calle Urbano González Serrano número 71).

Los Citypaq permiten recibir, enviar y devolver paquetes de forma sencilla, sin necesidad de coincidir con el repartidor ni ajustarse a horarios de oficina. Estos terminales funcionan como taquillas inteligentes que ofrecen recogida y entrega sin horarios ni complicaciones, disponibles en muchos casos las 24 horas del día para adaptarse a las rutinas de los usuarios.

Puntos de acceso

La mayoría de los dispositivos se encuentran en puntos de acceso público -oficinas de Correos, centros comerciales, supermercados, gasolineras etc.- mientras que otros están ubicados en espacios privados como centros de trabajo y comunidades residenciales, facilitando todavía más el acceso a este servicio.

Este sistema favorece también la eficiencia logística: un solo punto de recepción y envío de un elevado númerode paquetes reduce los desplazamientos de los vehículos de reparto y, consecuentemente, sus emisiones contaminantes al aire.

Los usuarios disponen de cinco días para recoger sus envíos y, si el plazo expira, se comunica al destinatario que su paquete está disponible durante quince dias en la oficina de referencia. Además, es posible realizar devoluciones y depositar paquetes solamente con el número del envío, de manera cómoda y ágil ya que no es necesario reservar previamente hueco en la taquilla.